Le couperet tombe sur le DG des Sabres

Les Sabres de Buffalo ont montré la porte à leur directeur général Jason Botterill, mardi, le remplaçant par l’ancien joueur Kevyn Adams, le vice-président senior à l’administration des affaires de l’organisation.

Cette décision a été prise quelques semaines après la confirmation de l’exclusion du club de la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH). Effectivement, les Sabres sont l’une des sept formations du circuit Bettman qui ne pourront renouer avec l’action cet été.

«Nos partisans méritent mieux et nous avons tous la tâche d’améliorer cette équipe et d’offrir aux amateurs un groupe qui va lutter régulièrement pour les grands honneurs dans les années à venir», ont déclaré les propriétaires Terry et Kim Pegula dans un communiqué.

«Cette décision a été prise après plusieurs discussions candides avec Jason durant la révision complète de notre programme de hockey, ont-ils aussi affirmé. Nous reconnaissons qu’il y avait des différences philosophiques relatives à la façon de nous placer en position d’aspirants à la coupe Stanley. Donc, on a choisi d’effectuer un changement.»

Visé par le mécontentement du public local, Botterill était en poste depuis le 11 mai 2017 et n’a pu mener le club vers une présence en séries. À l’interruption de la saison, les Sabres occupaient le 13e rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 30-31-8 et 68 points. Buffalo n’a pas participé aux éliminatoires depuis le printemps 2011.

Expérience sur la glace

Pour sa part, Adams a totalisé 540 matchs du calendrier régulier dans la LNH entre 1997-1998 et 2007-2008. Les Pegula croient qu’il saura maintenant se distinguer dans ses nouvelles fonctions.

«Nous avons eu le plaisir de voir Kevyn à l’œuvre et construire son après-carrière lors des neuf dernières années dans de multiples rôles au sein de notre organisation. Nous avons bon espoir que Kevyn et [l’entraîneur-chef] Ralph [Krueger] travailleront ensemble afin de bâtir une formation aspirante au titre. Comme toujours, nous sommes là pour leur donner les outils nécessaires.»