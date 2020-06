Le danger de tomber amoureuse de sa psy

J’ai eu une enfance difficile. Mes parents se sont séparés quand j’avais quatre ans. Après avoir été ballottée entre l’un et l’autre, je fus remise entre les mains de la DPJ à six ans, parce qu’aucun des deux n’était en mesure de m’apporter la sécurité nécessaire à une enfant de mon âge. Du moins, c’est ce que m’avait raconté ma grand-mère à l’époque. Une grand-mère qui se disait aussi incapable de prendre soin de moi vu son état de santé précaire.

Après être passée d’un foyer d’accueil à un autre foyer sans jamais me fixer quelque part pendant plus d’un an, à cause, semble-t-il, de mon caractère sauvage, je fus mise en centre d’accueil, où je suis restée jusqu’à l’âge de 18 ans. Je m’abstiendrai de vous raconter mes débuts dans la vraie vie tant ce fut rock and roll.

Malgré tout, j’ai réussi à terminer mon secondaire et je suis entrée sur le marché du travail. Je me suis fait quelques amis, des chums aussi à l’occasion, mais je n’ai jamais réussi à m’attacher longtemps à quelqu’un. On aurait dit que dès que je sentais que ça cliquait avec quelqu’un, je m’organisais pour que ça foire.

Pour régler ce problème d’attachement insécure que j’ai avec les gens, je suis en thérapie depuis deux ans, si j’exclus la période de confinement, où mes séances furent interrompues. Et c’est pendant cette période que j’ai réalisé à quel point la présence de ma thérapeute me manquait. Depuis la reprise de mes séances, je me sens revivre, et je constate à quel point cette femme est importante dans ma vie.

Je ne sais plus trop quoi faire avec ça et ça me torture. J’aurais envie de lui en parler parce que j’ai le sentiment que mon problème est pour ainsi dire réglé. En même temps, je me demande comme elle réagirait si je lui disais que je l’aime. Qu’en pensez-vous ?

Égarée

Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Vous savez qu’il n’est pas recommandé aux thérapeutes d’avoir des relations amoureuses avec leurs patients. Vous me semblez faire sur elle ce qu’on appelle un transfert : « On parle de transfert lorsque le patient remplace, plus ou moins consciemment, la relation qu’il aurait dû avoir avec ses parents, par une relation de même type avec son thérapeute. » Quand on consulte, c’est pour colmater une faille ou régler un problème. Si vous sentez que la consultation a porté ses fruits, pourquoi ne pas y mettre un terme au lieu de vous mettre en danger et risquer de gâcher le travail accompli en vous faisant repousser une nouvelle fois, ce que votre thérapeute devrait logiquement faire si vous lui déclarez votre amour? N’est-ce pas que ça mérite une réflexion en profondeur ?