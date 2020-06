Le propriétaire du Woodooliparc dénonce l'oubli de l'industrie récréotouristique dans le déconfinement

Le propriétaire du Woodooliparc, un parc d’attractions récréotouristique situé en Beauce, se désole de ne pas avoir de date de réouverture, surtout qu’il a déjà modifié ses installations pour répondre aux exigences sanitaires.

«Dernièrement, le gouvernement a annoncé une deuxième phase pour le déconfinement. Nous étions convaincus que nous en ferions partie. Ils ont annoncé les zoos, les fermes agrotouristiques, mais pas les parcs thématiques, ni les attractions aquatiques. Rien à court terme», laisse tomber le propriétaire du Woodooliparc, Karl Boucher.

L’entrepreneur se dit pourtant prêt à accueillir les visiteurs de façon sécuritaire depuis un bon moment. La visite du Woodooliparc se fera en formule safari-automobile. Il a déposé son plan au gouvernement il y a plus d’un mois, mais celui-ci est resté sans réponse.

«Les gens doivent acheter leurs billets en ligne à l’avance et ils restent dans la voiture tout le long de l’aventure. C’est comme aller au ciné-parc, mais c’est un ciné-parc vivant», laisse-t-il tomber ironiquement.

M. Boucher mise sur fin juin pour reprendre ses activités. Outre la question financière, il se dit inquiet par le départ de plusieurs employés importants.

«On a perdu des employés de longue date, parce que nous ne sommes pas capables de leur dire quand on va rouvrir. On ne sait rien et il n’y a aucun plan. Et on risque d’en perdre d’autres», fait-il valoir.

Alors que plusieurs studios d’entraînement ont repris leurs activités ou ont annoncé leur réouverture imminente, malgré le fait que ce soit contraire aux recommandations de la santé publique, M. Boucher admet être en réflexion à ce même sujet.

«On voulait rouvrir le 27 juin, indique-t-il. Si nous n’avons pas de nouvelles du gouvernement d’ici là, va falloir penser à avancer, sinon, rien ne va passer. Je comprends qu’ils ont beaucoup de dossiers à traiter, mais faut que ça bouge.»