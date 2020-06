Lévis interdit l'arrosage des pelouses

Les arrosoirs à pelouse devront s'interrompre dans l'ouest de Lévis, sur ordre de la Ville qui note une consommation trop élevée.

La Ville de Lévis a avisé ses citoyens des secteurs des Chutes-de-la-Chaudière-Est et des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qu'ils devront cesser l'utilisation de l'eau à l'extérieur des demeures. Cette interdiction a été décrétée «en raison d’une consommation d’eau anormalement élevée et afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable à la population», a fait valoir la municipalité, par voie de communiqué.

Elle s'applique aux secteurs Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-Romuald et Sainte-Hélène-de-Breakeyville.

Il est donc dorénavant interdit dès maintenant d'arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbustes et autres végétaux, de laver les véhicules, de nettoyer les allées et aires de stationnement et de remplir les piscines.

Une exception est faite pour les nouvelles pelouses ou les nouvelles plantations dans la période de 15 jours suivant l'aménagement. Les citoyens doivent cependant respecter le règlement sur l'arrosage de la Ville.

Attention, les inspecteurs sillonneront le territoire et les récalcitrants s'exposent à des amendes de 300 à 2000 $. L'interdiction s'appliquera jusqu'à nouvel ordre.