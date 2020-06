L’occasion fait le larron

Il n’y a pas de mauvais moment pour discuter de racisme, mais toute discussion qui est usurpée par les groupes et les activistes les plus militants risque de ne mener nulle part...

Récapitulons.

Pourquoi sommes-nous en train de discuter de racisme «systémique» au Québec en ce moment? Je veux dire, quiconque écoute un tant soit peu la radio d’État aura remarqué que certains jours, on se demande si ce n’est pas à Montréal qu’une funeste bavure s’est produite.

On en vient même à presque oublier que le Québec est en pandémie tant la couverture, les reportages, à peu près tout semble passer par le prisme du racisme «systémique» à cette antenne.

Pourquoi sommes-nous à discuter de ce sujet à ce moment précis?

Parce que dans un autre pays, un homme noir a été littéralement assassiné, froidement, devant l’objectif de nombreux témoins, par un policier blanc.

Les images sont insoutenables.

Mais quand on y regarde de plus près, cela nous en dit beaucoup sur ce pays-là. Ce pays où la culture des armes à feu et la ségrégation raciale font partie intrinsèque de son histoire. Et encore aujourd’hui.

De manière plus précise, on sait maintenant que le policier qui a refusé de stopper l’étouffement de George Floyd (lui-même titulaire d’un casier judiciaire assez imposant merci) avait une feuille de route absolument épouvantable. Presque une vingtaine de fois cité devant l’équivalent de la déontologie policière.

On sait aussi que parmi les trois autres policiers présents, un n’avait que très peu d’expérience et qu’il avait été embauché en dépit de son casier judiciaire.

Mais surtout, on ce qui est stupéfiant, c’est cette culture de violence au sein du service de police de Minneapolis, là où les funestes événements se sont produits.

Selon une enquête menée par NBC News, la pratique d’étouffement au cou faite par le policier Derek Chauvin et qui a tué George Floyd a été exécutée au moins 237 fois depuis 2015 – 237 fois!!!

Et au moins 44 de ces occurrences se sont soldées par l’inconscience de la personne en état d’arrestation. Toujours selon NBC News, dans 55% des cas, la personne interpelée était Noir, et 30% des Blancs.

Au moins deux des quatre policiers impliqués dans la mort de Floyd avaient eu un dossier criminel en plus de Floyd lui-même, lourd celui-là.

Surtout, la technique de l’étouffement par le cou, voilà une pratique qui est proscrite dans la plupart des services de police tant aux États-Unis que surtout, ici, au Canada et au Québec.

La NBC News l’explique :

«Plus d'une douzaine d'agents de police et d'experts des forces de l'ordre ont déclaré à NBC News que la tactique particulière utilisée par Chauvin - s'agenouiller sur le cou d'un suspect - n'était enseignée ni sanctionnée par aucun service de police. Un responsable de la ville de Minneapolis a déclaré à NBC News que la tactique de Chauvin n'était pas autorisée par le département de police de Minneapolis. Pour la plupart des principaux services de police, les variations des appuie-nuques, connus sous le nom d'étranglement, sont très limitées, voire totalement interdites.»

Selon différentes sources que j’ai consultées tant dans un service de police municipal qu’à la Sureté du Québec, ce cas n’a absolument rien à voir avec les pratiques en cours chez nous.

Nous sommes plutôt ici au cœur d’une problématique typiquement américaine, laquelle n’est pas unique à la ville de Minneapolis d’ailleurs.

Si ce cas montre, sans l’ombre d’un doute, que le Québec n’est PAS les États-Unis en pareille matière, pourquoi en faire une affaire d’État ici?

Pourquoi alors imposer cette discussion, ici et maintenant? Parce que l’occasion fait le larron. Essentiellement.

Suffit de regarder qui sont ceux qui militent avec le plus d’acharnement pour que le premier ministre du Québec crache enfin le morceau; ceux qui font pression incessante pour que l’on accole l’écriteau «racisme systémique» au Québec...

Mon collègue Joseph Facal, originaire de l’Uruguay et dont les parents ont immigré au Québec dans les années 70, l’explique avec sa verve habituelle :

«Seuls l’intérêt, l’ignorance ou la malhonnêteté expliquent qu’on lui applique une grille d’analyse née aux États-Unis et issue du dégoût que provoque ce qu’on y voit trop souvent.

Comment expliquer cet acharnement à vouloir y associer le Québec?

C’est que ces gens ont un objectif politique plus large, plus ou moins bien dissimulé selon leur habileté.

Est-ce un hasard si les mêmes étaient aussi, en grande majorité, contre la loi 21 sur la laïcité?

Et contre la charte des valeurs?

Et contre le renforcement de la loi 101?

Et, bien entendu, contre le projet souverainiste, dépeint comme une entreprise de quasi-purification ethnique?

Et pour la philosophie multiculturaliste dominante au Canada anglais?

Non, ce n’est pas un hasard. Il y a des coïncidences qui n’en sont pas.

Qui sont-ils? La coterie habituelle de journalistes œuvrant dans les médias que l’on sait, de chroniqueurs à sujet unique, de politiciens fédéralistes, d’activistes zélés, et de chercheurs-militants subventionnés pour trouver du racisme partout.

Ils n’ont pas besoin de se concerter, ils se comprennent.»

Au moment d’écrire ces lignes, on apprend que le premier ministre Legault n’a même pas eu le temps d’expliquer les tenants et aboutissants de Groupe d’action contre le racisme qu’il a annoncé plus tôt dans la journée que déjà, le Conseil national des musulmans canadiens rejetait le tout au nom de l’adoption de la loi 21 par le gouvernement.

Si le PM Legault cède à ce type de chantage par les plus militants de la société, il perdra beaucoup de crédibilité. Et d'appuis.

Ce que ce groupe militant dit au premier ministre et aux Québécois c'est que de préférer la laïcité même imparfaite adoptée par notre Assemblée nationale au multiculturalisme canadien, et bien cela est raciste.

Assez de ces injonctions méprisantes.

On sait exactement où tout ça nous mènera. Pourquoi certains militants cherchent tant à imposer le concept très chargé idéologiquement de « racisme systémique » comme un axiome dont on ne pourrait même pas débattre...

Un axiome au nom duquel on imposera que la loi 21 relève, elle aussi, du «racisme systémique».

Ensuite la loi 101; contraignante, avilissante pour les minorités.

Car ce qui est problématique, fondamentalement, pour les tenants du multiculturalisme et autres adeptes du dogme diversitaire, c'est le concept même de «nation» québécoise.

Dans ce Canada post-national, tout ce qui relève du «nationalisme» québécois est une hérésie.

Et se battre contre cette hérésie se salue au nom de «l'inclusion», de la «tolérance» et d'une certaine posture morale inattaquable.

Que le PM Legault agisse, concrètement, pour combattre le racisme et la discrimination. Il aura l’écrasante majorité de la population derrière lui. La population est prête à cette «évolution tranquille».

Et surtout, qu’il refuse de céder au chantage des énervés du bocal identitaire de gauche. Ceux-là n’ont cure de ce qui est le mieux pour le Québec de toute façon.