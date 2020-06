Prêt prolongé pour Lappalainen

La vie reprend petit à petit son cours normal chez l’Impact, qui a annoncé mardi la prolongation du prêt de l’ailier gauche finlandais Lassi Lappalainen.

Le prêt du joueur de 21 ans devait initialement se terminer le 30 juin, mais a été prolongé jusqu’au 31 décembre à la suite d’une entente avec le Bologna FC 1909, l’autre club propriété de Joey Saputo qui détient les droits du jeune joueur.

« Nous sommes très contents de poursuivre notre association avec Lassi. [...] Il est le type de joueur au profil que nous sélectionnons dans notre effectif, c’est-à-dire un jeune avec beaucoup de potentiel », a indiqué le directeur sportif Olivier Renard dans un communiqué.

Maintenant, le jeune homme pourra profiter de ce renouvellement pour enchaîner les performances puisqu’il a encore besoin de prouver sa constance.

Meilleure solution

Aux yeux du Finlandais, l’option de rester avec l’Impact était la meilleure, même si son désir d’évoluer en Europe est évident.

« Nous avons considéré d’autres options, mais je crois qu’en ce moment, c’est la meilleure », a-t-il indiqué

Lappalainen a été acquis par Bologne du club finlandais HJK Helsinki en juillet 2019 et a ensuite été prêté à l’Impact afin qu’il obtienne du temps de jeu. Il n’a pas raté son entée en scène avec le Bleu-blanc-noir puisqu’il a inscrit un doublé à son tout premier match.

La saison dernière, il a amassé cinq buts et une passe décisive en onze rencontres, dont huit comme titulaire.

Cette saison, il a été ralenti par une blessure pendant le camp d’entraînement et n’a disputé que 13 minutes lors du seul match qu’il a joué.

Championnat canadien

Par ailleurs, Canada Soccer a annoncé mardi une modification à l’édition 2020 du Championnat canadien.

Celui-ci opposera seulement les onze équipes professionnelles du pays, soit les trois formations de la MLS et les huit autres de la Première ligue canadienne.

Ainsi, l’équipe de la Première ligue de soccer du Québec (AS Balinville) et celle de la League One d’Ontario (Master’s FA) auront une place assurée pour le championnat de l’an prochain.

Le Championnat canadien devait initialement prendre son envol mardi, mais a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Aucune date n’a encore été avancée pour le début de la compétition, mais ça ne sera certainement pas en juillet puisque l’Impact, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver se trouveront à Orlando pour participer au tournoi MLS Is Back.