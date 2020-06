Soulagement chez les clients

Les clients présents à l’ouverture du Mega Fitness Gym 24 heures, mardi matin, attendaient ce moment depuis belle lurette et affichaient leur plus beau sourire.

Une dizaine de clients s’étaient pointés dès 5 h 30 à l’ouverture.

Plexiglas au comptoir de l’accueil, bouteilles de désinfectants, distanciation de deux mètres, obligation d’avoir une serviette et interdiction de porter une camisole ont rassuré tous les gens interrogés.

Les douches n’étaient pas accessibles. Tous les appareils ou presque étaient accessibles.

Pour cette première journée, les installations étaient plutôt disponibles de 5 h 30 à 22 h alors que c’est ouvert jour et nuit habituellement.

À un certain moment, il y avait plus de monde dans la file de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), dans le local voisin de la rue Saint-Jean-Baptiste, qu’au gym.

Lors du passage du Journal, on retrouvait environ 25 clients à la fois dans un complexe de 25 000 pieds carrés sur deux étages.

Photo Jean-François Desgagnés

Enfin !

« J’attendais ce moment depuis longtemps, affirme Chantal Savard, une cliente depuis cinq ans. J’étais parmi les premières ce matin. Les gens respectaient les règles et je n’avais pas peur pour ma sécurité. J’avais un ballon et des élastiques à la maison, mais ç’a fait son temps à un moment donné. C’est bon aussi pour l’aspect mental de recommencer l’entraînement. »

Même s’il profitait d’un gymnase à son travail, Jordan Bouchard piaffait d’impatience.

« Ici, je peux profiter d’un vrai gym complet, a-t-il expliqué. Je n’avais pas d’inquiétudes. Je n’ai pas hésité à revenir. Ça ne peut pas être pire qu’à l’épicerie. »

Photo Jean-François Desgagnés

L’entraînement à domicile n’avait pas le même attrait pour Dany Côté.

« J’ai essayé de m’entraîner à la maison, mais je n’avais pas la même motivation, a-t-il mentionné. Je ne lève pas les mêmes charges après un arrêt de quelques mois, mais c’est correct. Je ne suis pas venu la semaine dernière lors des entraînements extérieurs parce que je n’aime pas m’entraîner au soleil. On est bien ici à l’air conditionné. D’ici deux semaines, tout rentrera dans l’ordre. Je n’ai aucune inquiétude. Le gymnase aurait dû ouvrir avant. Ma seule crainte est qu’on oblige à nouveau le propriétaire à fermer. »

Photo Jean-François Desgagnés

Aux anges

Si les clients étaient ravis, il en va de même pour les employés.

« L’entraînement est une partie de ma vie, a mentionné Maria Laura Cerbelli qui est entraîneuse, massothérapeute et fait de la compétition de fitness. Comme pour un chanteur ou un danseur, ce n’est pas la même chose de te produire sans public. L’ambiance n’est pas la même. C’est 50 % du plaisir. En plus, on se connaît tous et c’est le fun de se retrouver. »

Pour ce retour, l’entraîneuse portait un masque parce qu’elle ne pouvait pas être toujours à deux mètres de sa cliente qui portait aussi un couvre-visage.