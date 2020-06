Un père est coupable d’avoir leurré 34 ados sur internet

Un Montréalais qui a leurré pas moins de 34 adolescentes sur internet a écopé mardi de 48 mois de pénitencier, même s’il ne croyait pas encourir plus de 90 jours à purger les fins de semaine.

« Il avait toujours plusieurs fenêtres de clavardage sur son écran d’ordinateur, il a obtenu des photos de 11 victimes, dans plusieurs cas, il a offert de les rencontrer », a expliqué la juge Mylène Grégoire, avant de condamner Guillaume Poitras, mardi au palais de justice de Montréal.

L’homme de 37 ans est un comptable, père de deux enfants, décrit comme un « premier de classe » impliqué dans plusieurs organisations. Mais en 2010, c’était aussi un cyberdépendant qui pouvait passer 12 heures quotidiennement à jouer ou à clavarder en ligne.

Mais ce que sa conjointe de longue date ignorait, c’est qu’il passait aussi son temps à leurrer des adolescentes sur internet.

« Son approche était d’entamer des conversations privées avec des femmes ou des filles, a expliqué la juge. Et même une fois informé de l’âge [de l’interlocutrice], il poursuivait la conversation. »

Prêt à payer

Rapidement, Poitras amenait les filles, âgées de 11 à 17 ans, sur des sujets d’ordre sexuel. Son langage était cru et détaillé et dans certains cas, il n’hésitait pas à suggérer des actes illégaux.

La juge a donné en exemple une conversation avec une ado de 13 ans, au cours de laquelle l’homme l’invitait à avoir une relation sexuelle en présence d’un enfant de 8 ans.

« Dans le cas de quatre victimes, il s’est dit prêt à payer [pour des faveurs sexuelles] », a-t-elle ajouté.

Les leurres de Poitras se sont étalés sur deux ans et demi. Ils ont toutefois pris fin en octobre 2012, quand il s’est mis à converser avec une certaine Sandrine, âgée de 14 ans. Sauf que ce qu’il ignorait, c’est que l’ado était en réalité une policière de la Sûreté du Québec.

Au fil des échanges, les deux ont convenu d’une rencontre dans un restaurant et quand il s’est présenté sur place, les policiers l’ont immédiatement arrêté.

C’est en analysant ses ordinateurs que les enquêteurs ont réalisé le nombre de victimes qu’il avait faites.

Pornographie juvénile

Coupable de leurres, mais aussi de production de pornographie juvénile pour ses écrits impliquant des mineurs, Poitras niait toutefois toute déviance sexuelle.

Il avait également plaidé n’avoir jamais rencontré ses victimes, ce qui rendait le tout moins grave.

« Le leurre d’enfant ne devrait jamais être considéré comme un crime sans victime, a rétorqué la juge en citant la Cour suprême. Ici, il y a eu 34 vraies victimes. »

Ainsi, même si Poitras n’a pas d’antécédents criminels, même si le risque de récidive est faible, la juge a balayé du revers de la main la suggestion de 90 jours à purger les fins de semaine. Elle l’a plutôt condamné à 48 mois d’incarcération, comme le demandait la Couronne.

Et une fois libre, il lui sera interdit de fréquenter les parcs et les piscines, hormis certaines exceptions en rapport avec ses enfants, et son accès à internet sera limité.

Son nom a aussi été inscrit au registre des délinquants sexuels.