Une opportunité de rénover votre maison de rêve pour 1 089 000$ à Saint-Lambert

Une immense "Mid-Century", ce style et grandeur du maison est rarement sur le marché. Ce domaine dispose de grands espaces de vie et plafonds cathédrale. Une belle façade moderne et d'arbres matures entourant cette propriété.

Cette dernière est vendue avec les plans complets d’un designer afin de la remettre au goût du jour et d’aider les futurs propriétaires dans le processus de sélection des matériaux.

La maison possède quatre chambres et deux salles de bain.

Construite en 1962, la maison est située dans le Vieux Saint-Lambert. Elle se trouve à quelques pas de parcs et d’écoles.

Elle possède un terrain de 12 000 pieds carrés que vous pourrez aménager selon vos goûts.

Avec un peu de magie et l’aide de professionnels, cette propriété sera certainement aussi belle que les maisons de Palm Springs!

Découvrez son décor complet dans la vidéo ci-haut.

Elle est présentement à vendre au coût de 1 089 000$ sur le site de Re/Max.