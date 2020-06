Vivre en confinement: MC Gilles et la dernière d’Infoman en pandémie

MC Gilles, Dave-Éric Ouellet de son vrai nom, admet vivre un déconfinement « comme tout le monde, de manière bipolaire ». Jeudi, il prendra part à la dernière émission de la saison d’Infoman, dont la diffusion a été prolongée de quelques semaines durant le confinement.

« Infoman est demeurée en ondes et on a mis toutes nos énergies là-dessus, avec les nouveaux protocoles de distanciation et tout. On a appris sur le tas à faire des blagues en période de pandémie. »

Côté radio, il a aussi pu poursuivre sa collaboration à l’émission matinale de Paul Arcand, mais « toutes les animations et les autres événements estivaux sont annulés ».

MC Gilles va profiter de l’été pour « rattraper les mille choses que j’avais reportées d’année en année à ma maison de Saint-Anne-de-la-Pérade, comme finir la peinture de ma maison centenaire, réparer le toit de mon garage et entretenir mon trop grand jardin ».

Il n’a pas de projet de voyage, préférant encourager les commerces locaux de « sa » Mauricie. « Sinon, je vais peut-être camper dans ma cour... »

Propriétaire de la boutique MC Gilles Souvenirs et Nostalgie dans son village, il se questionnait sur la réouverture de l’établissement en temps de pandémie.

« La vente de disques vinyle et d’antiquités n’est pas évidente à désinfecter, dit-il. Je prévois une réouverture cet été, mais avec des protocoles de quelques clients à la fois et de désinfection après chaque client. C’est tout un ajustement et ce n’est pas évident puisque je travaille actuellement en télé à Montréal. Je vais devoir me mettre en quarantaine en région avant l’ouverture. »

Géniale Florence Longpré

Consommant beaucoup de télévision, MC Gilles a eu quelques coups de cœur au petit écran, dans les dernières semaines. Du côté québécois, il cite la série M’entends-tu ? sur le site de Télé-Québec. « Pour le génie de Florence Longpré de trouver de la lumière dans les zones sombres de nos vies. »

Il a aussi beaucoup aimé Meurtriers sur mesure, sur Club illico. « C’est un excellent documentaire sur comment une injustice peut s’institutionnaliser. C’est bien ficelé et captivant. »

Côté cinéma, il a ressorti les classiques qu’il regarde une fois par année : Gaz Bar Blues, Le confessionnal, 2001, l’Odyssée de l’espace, Cinéma Paradiso et « les plus comiques », Elvis Gratton et Slap Shot.

Même s’il n’y aura pas de festivals westerns dans les prochains mois, MC Gilles suggère de se plonger dans cet univers avec les disques de Laurie LeBlanc et Guylaine Tanguay, « qui sont en vente avec le Échos Vedettes Country ! ».

