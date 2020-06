Web et papier

Vous vous demandiez peut-être où j'étais passé, car ma chronique n’apparaissait plus dans la version «papier» du Journal de Québec depuis quelque temps. Sachez que mes plus fidèles lecteurs ont continué, pendant la pandémie, de me suivre sur la version web du Journal avec des chroniques allégées en raison de la forte diminution des activités sociales à Québec et partout ailleurs. Me revoici donc disponible pour faire «échos sur la ville» de vos activités et autres nouvelles d’intérêts. La parution de ma chronique se poursuivra également sur le web. Mon adresse courriel pour me rejoindre est toujours la même: pierre.gingras@quebecormedia.com .

Journée mondiale de l’enfant africain

Le 16 juin, les coalitions africaines de l’Action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour marquer le coup pour la Journée de l’enfant africain. La Journée de l’enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto le 16 juin 1976 par le régime de l’Apartheid. Les coalitions de l’Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la Journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale, auprès des dirigeants, afin qu’ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes.

Suite du mouvement

Lancé à la mi-mai par le député fédéral Pierre Paul-Hus, le mouvement «Nous Vaincrons Ensemble» s’est poursuivi récemment dans deux résidences pour personnes âgées. Le député a encore une fois remis le drapeau qui honore les intervenants de première ligne qui combattent la COVID-19 au quotidien. Ce drapeau, qui a vu le jour en Nouvelle-Angleterre, inspire le partage et le respect et marque l’appui aux professionnels de la santé qui redoublent d’efforts pour gagner cette bataille. Sur la photo du haut, les résidents du pavillon au Cœur du Bourg, l'équipe de l'établissement et la directrice Sylvie Gravel. Sur celle du bas, les résidents des Jardins de Charlesbourg, l'équipe de l'établissement et la directrice, Diane Ruelle.

Déception

En souvenir, le 16 juin 1995. 15 000 personnes, rassemblées devant un écran géant à place d’Youville (photo) à Québec, apprennent avec déception que Salt Lake City obtient les Jeux olympiques de 2002 au détriment de la ville de Québec. Un coup de masse qui laissa la foule silencieuse et complètement abasourdie. Non seulement Québec perdait au premier tour au profit de Salt Lake City, mais elle terminait quatrième avec seulement sept votes sur 89, dont les deux voix du Comité olympique canadien.

Anniversaires

Danielle Ouimet (photo), actrice et animatrice québécoise, 73 ans... Maxime Landry, grand gagnant de Star Académie 2009, 33 ans... Jean-Thomas Jobin, humoriste québécois, 45 ans... Daniel Boom Desjardins, ex-membre de La Chicane, 49 ans... Phil Mickelson, golfeur professionnel (PGA), 50 ans.... Gino Vannelli, chanteur canadien, 68 ans... Derek Sanderson, recrue de l’année dans la LNH (Boston) en 1968, a joué 10 saisons dans la LNH, dont 7 avec Boston, 74 ans...

Disparus

Le 16 juin 2019. Frederick Andermann (photo), 88 ans, neurologue pédiatrique d’origine ukrainienne reconnu mondialement pour ses travaux sur l’épilepsie... 2017. Helmut Kohl, 87 ans, le père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie d'après-guerre (1982-1998)... 2015. Mighty Sam McClain, 72 ans, chanteur et compositeur américain... 2015. Kirk Kerkorian, 98 ans, homme d'affaires américain (Tracinda)... 2014. Tony Gwynn, 54 ans, ancien joueur vedette du baseball majeur (1982 à 2001 San Diego)... 2010. Maureen Forrester, 79 ans, contralto montréalaise de renommée internationale... 2009. Jean-Guy Savard, 66 ans, directeur des ventes, UAP/NAPA Montréal... 2007. Bernard Pinard, 84 ans, ex-ministre de la Voirie dans les gouvernements de Jean Lesage et de Robert Bourassa... 2003. Pierre Bourgault, 69 ans, communicateur, chroniqueur, enseignant...1997. Gaston Mandeville, 40 ans, chanteur québécois...