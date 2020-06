BRUNEAU, Linda



À son domicile, le 11 juin 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Linda Bruneau, conjointe de monsieur Jacques Demers, fille de feu Arthur Bruneau et de feu Marie-Laure Laliberté. Elle demeurait à Beaumont. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Eve (Patrick Lavigne), Pierre-Olivier (Valérie Blanchet) et Marc-Antoine (Béatrice Granger-Pouliot); ses petits-enfants: Éliza-Jane, Anna-Belle, Florence, Mathilde et Laurier; ses frères et soeurs: Yvon (Nicole Genest), Gaétane, Réal (Hélène Labrie), Huguette (Gaston Nadeau), André (Rita L'Heureux), feu Guy (Johanne Bourdon), Louise (Laurent Turgeon) et Jacques (Nathalie Couture); les enfants de Jacques: Mélanie (Jonathan Plante), Dominique (Olivier Gervais), Jessica (Inouk Tremblay) et Pierre-Alexandre (Myriam Guillemette); les petits-enfants de Jacques: Sara-Maude, Alex-Antoine, Émilia-Rose, Coralie, Antony, Arianne, Félix, Zelia, Nolan, Ophélie et Nathan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers: Nicole (Normand Gauthier), feu Alphonse, François (Dany Corriveau), Christiane (Louis St-Hilaire), France (Danis Villeneuve), Gaetan (Sylvie Breton) et Jean (Lucie Breton); sa tante: Cécile Laliberté (feu Jean-Marie Gosselin); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Bellechasse et du CRIC de Lévis, aux docteurs Michel Côté et Isabelle Tanguay Tremblay, de même qu'à tout le personnel du 7ème étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Linda. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=on&s_srx=cancer.ca-navbar-fr.La famille vous accueillera aule vendredi 19 juin de 11h à 12h45.