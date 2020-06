GRENIER, Lise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 8 mai 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Lise Grenier, épouse de feu monsieur Réal Lachance, conjointe de monsieur Paul-André Casault. Elle était la fille de feu monsieur Sauveur Grenier et de feu madame Cécile Faucher. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sara Lachance (Ronney Martin), Eric Lachance (Audrey Thivierge) et Léna Lachance (Dominique Fortin); ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses petits-enfants: Antoine, Élliot, Alexis, Clara et Samuel; les enfants de Ronney: Éloïse, Simon: les enfants de son conjoint: Diane et François et leurs enfants: Maxime, Julien et Evelyne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin Valérie Gilbert ainsi que les employés de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.https://dons.mspdulittoral.com/La famille vous accueillera auà compter de 9h.