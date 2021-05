7 petites aventures en canot au Québec

Vous comptez redécouvrir le Québec cet été? Avez-vous pensé le faire... en canot? Voici une sélection de rivières agréables à explorer à la rame, et des endroits où faire la location d’embarcation à l’heure ou à la journée.

* Les déplacements entre régions sont toujours déconseillés - voire interdits, dans certains cas - par la santé publique.

1. La rivière des Mille-Îles, Laval

Le parc de la rivière des Mille-Îles qualifie ses îles et ses marais de «bayous», rien de moins. C’est donc une immersion en nature surprenante qui attend les canoteurs, au coeur de Laval. Des haltes sont possibles sur les îles du parc (table à pique-nique, tour d’observation) et plusieurs animaux pourraient croiser votre route (castor, grand héron, tortue, ouaouaron, etc.).

Location de canot: 35,75 $ pour 3 heures / 46 $ pour la journée - www.parc-mille-iles.qc.ca

Ouverture du centre de location prévue à la fin mai 2021

2. La rivière du Diable, Laurentides

À essayer dans le parc national du Mont-Tremblant: la descente non guidée de la sinueuse rivière du Diable. Au départ du lac Chat, on descend doucement avec le courant, en s’arrêtant sur les bancs de sable et en guettant la faune. Navette pour se rendre au point de départ. Durée: 4h.

Canot, équipement et navette: 59,50 $ (plus les frais d’accès) - www.sepaq.com/pq/mot

Activité offerte à compter du 21 mai 2021

3. La rivière Bonaventure, Gaspésie

Dans la Baie-des-Chaleurs, Cime Aventures propose différentes descentes sur la rivière Bonaventure, notamment en canot. Vous êtes débutants? Le parcours non guidé La familiale, qui dure environ 2h, vous permettra de profiter doucement de la transparence légendaire du cours d’eau, sur 8 km. Une navette vous conduira au point de mise à l’eau.

Canot, équipement, transport: 34,99 $ par adulte (ou 29,74 $ si réservé en ligne avec le code web15) - cimeaventures.com

Activité offerte à compter du 11 juin 2021

4. La rivière Malbaie, Charlevoix

Pour canoter au creux de falaises imposantes, on n’hésite pas à se rendre au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il est possible d’y louer un canot à l’heure ou à la journée, ou encore de s’offrir un séjour de canot-camping en réservant un site à l’Équerre, accessible uniquement à pied ou à la rame (8 km, sans navette).

Canot: 18,25 $ / heure - 36,50 $ / 4 heures - 52 $ / journée. Forfait camping : à partir de 110 $ pour 2 adultes (plus les frais d’accès) - www.sepaq.com/pq/hgo

Location d'embarcation à compter du 21 mai 2021 / forfait canot-camping à compter du 5 juillet 2021

5. La rivière Missisquoi, Cantons-de-l’Est

Au départ de Mansonville ou de Highwater, suivez le courant de rivière Missisquoi sur 12 ou 15 km, jusqu’à Glen Sutton. Canoe & Co offre un service de navette et la location de canot, et considère ce trajet comme idéal pour les canoteurs débutants ou intermédiaires. Au fil de l’eau: pêche, pique-nique, baignade. Durée entre 2,5 et 4h.

Canoe & Co : Canot et navette : 60 $ - canoecosutton.com

O'kataventures : Canot et navette: 41 $ - okataventures.com

Activité déjà offerte dans les deux cas

6. La rivière Saint-Maurice

Mauricie

Magnifique rivière québécoise, la Saint-Mauricie est aimée pour le canot-camping, mais il est aussi possible de faire de plus courtes sorties sur l’eau. Au Centre d’aventure Mattawin, à Trois-Rives, on propose la location de canot avec service de navette. Le parcours Grand-Anse, par exemple, se fait en 3 à 5 h (19 km).

Canot et navette (Grand-Anse): 45 $ par personne - centredaventuremattawin.ca

Activité déjà offerte

7. La rivière Noire Nord-Ouest

Chaudière-Appalaches

Dans le parc régional des Appalaches, cette rivière anciennement utilisée pour la drave est tout en méandres, et elle permet des excursions pour les canoteurs débutants ou avancés. Il est possible de louer un canot pour faire un aller-retour de 14 km (ou moins) entre le pavillon d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard et le lac Frontière.

Location de canot: 15$ / 1h - 35$ / 4h - 55$ / journée - www.parcappalaches.com