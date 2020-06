Aider les démunis en faisant le plein

Alimentation Couche-Tard poursuit son effort de guerre contre les impacts de la COVID-19. La société transformera une partie de ses profits réalisés sur la vente de carburant en repas pour les familles dans le besoin.

La chaîne québécoise de dépanneurs prévoit remettre au cours de la prochaine année en argent un montant équivalent à 5 millions de repas aux banques alimentaires du Canada. Et ce chiffre pourrait encore grimper si les profits des ventes de carburant dépassent les cibles fixées par la direction.

La direction refuse toutefois de dévoiler le nombre de litres d’essence qui devra être vendu avant de voir le chèque aux banques alimentaires grimper.

Il n’était également pas possible d’obtenir, hier, le montant que Couche-Tard prévoit dépenser pour chaque repas.

Banques alimentaires

Pour participer à l’initiative, les consommateurs ont seulement à faire le plein à partir du 15 juin chez un magasin Couche-Tard ou Circle K partout au Canada, et ce, peu importe la bannière d’essence affiliée.

Les sommes récoltées seront redistribuées aux banques alimentaires de chaque région.

La direction assure que cette mesure n’influencera pas le prix de l’essence et que, peu importe la demande, le détaillant va verser au minimum la valeur des 5 millions $ de repas à travers le pays.

Selon le Bilan-Faim Québec, les banques alimentaires servaient plus de 790 000 repas par mois en 2019 à travers la province et plus du tiers (35,5 %) de ces repas a été consommé par des enfants.

Boni supplémentaire

Au cours des derniers mois, en raison de la pandémie, Couche-Tard a également augmenté de 2,50 $ le salaire horaire de tous ses travailleurs. Cette mesure devrait prendre fin le 21 juin.

La direction prévoit maintenant offrir aux gens ayant travaillé un certain nombre de semaines durant la crise un boni supplémentaire qui sera versé au mois de juillet.

Couche-Tard a préféré, hier, ne pas dévoiler cette somme précisant qu’elle devrait varier d’un travailleur à l’autre « en fonction de la position de l’employé et du nombre d’heures qu’il va avoir travaillé [...] ».