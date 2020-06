Appel aux Québécois pour soutenir les organisations caritatives

MONTRÉAL – Pierre Bruneau, Jean Lapointe, Jasmin Roy, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont joint leurs voix pour lancer mercredi le mouvement #DonnantDonnant, qui a pour but d’aider les organisations philanthropiques québécoises durement touchées par la crise de la COVID-19.

L’initiative fait appel à la générosité des Québécois et les invite à donner à l’une des milliers d’organisations caritatives de la province.

«Si vous le pouvez, continuez d'aider les causes qui vous sont chères; elles vous le rendront», voilà le message que véhicule le mouvement #DonnantDonnant.

«Ensemble, nous pouvons limiter les impacts de cette crise sans précédent, qui rend encore plus vulnérables ceux qui le sont déjà. Les fondations et organismes seront là pour aider les collectivités à traverser cette pandémie et à se rétablir. Aidons-les à nous aider», a dit mercredi Pierre Bruneau, fondateur de la Fondation Charles-Bruneau, par voie de communiqué.

«La pandémie nous a démontré la solidarité et la grande générosité des Québécoise et Québécois. Il y a près de 15 000 organismes et fondations qui viennent en aide aux Québécois. Si vous le pouvez, continuez d'aider les causes qui vous sont chères. Car lorsque nous prenons soin des autres, tout le monde y gagne», a ajouté Jasmin Roy, fondateur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.