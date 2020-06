Bianca Andreescu sera aux internationaux des États-Unis

Championne de la dernière édition du tournoi, la Canadienne Bianca Andreescu a confirmé qu’elle participera aux Internationaux des États-Unis, qui auront lieu du 31 août au 13 septembre à huis clos, à New York.

Andreescu s’est exprimé sur les médias sociaux pour exprimer sa confiance envers l’Association américaine de tennis (USTA), qui a obtenu l’autorisation du gouverneur Andrew Cuomo pour organiser l’événement.

«Le US Open aura toujours une place très spéciale dans mon cœur, a écrit Andreescu sur Twitter. [Le court] Arthur Ashe est l’endroit où j’ai remporté mon premier titre du Grand Chelem et je chéris tant de moments inoubliables là-bas.»

«Depuis [mon titre], nous avons vu les sports, et le monde tel que nous le connaissions, s’arrêter en raison de la propagation de la COVID-19. Je ne pourrais insister assez sur l’importance de la santé et la sécurité non seulement des joueurs, mais de tous ceux qui permettent le retour du tennis. Je n’ai aucun doute que l’USTA a trouvé le meilleur plan pour assurer la sécurité en vue du retour du tennis en 2020.»

La sixième raquette mondiale a ajouté qu’elle comprenait les appréhensions des autres joueurs quant aux voyages et aux risques liés à la pandémie, mais qu’elle allait personnellement profiter des opportunités qui s’offriront à elle.

Nick Kyrgios fait partie de ceux qui ont critiqué la décision, la qualifiant d’égoïste puisqu’elle privera la population d’une grande quantité de tests. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Simona Halep ont pour leur part contesté la décision sans confirmer leur présence.

La favorite locale Serena Williams a pour sa part confirmé qu’elle y allait, réitérant sa confiance envers l’USTA.