Comment faire pour aider mon petit-fils?

Mon petit-fils, un enfant d’habitude relativement calme, a fait une grosse crise d’angoisse qui a duré plusieurs heures cette semaine. C’était la première fois que ses parents le voyaient dans un état pareil. Comme ils savent que je suis une lectrice assidue de votre chronique, ils m’ont demandé de vous écrire pour savoir ce qu’on doit faire dans pareil cas. Est-ce qu’il y a des moyens pour contrôler l’enfant dans une telle situation ? Est-ce qu’il y a des choses à faire dès le début de la crise pour ne pas qu’elle se produise?

Anonyme

La chose importante à dire aux parents c’est de ne pas paniquer, de ne pas minimiser pas plus que de dramatiser l’affaire. Ils doivent emmener leur enfant à mettre des mots sur les émotions qu’il ressent, en même temps que d’identifier les possibles causes de la crise : s’est-il passé quelque chose dans sa vie pour provoquer la crise d’angoisse ? Comme vous m’avez écrit pendant le confinement, aurait-il entendu ou vu quelque chose aux nouvelles qui lui a fait peur ? Manque-t-il de sommeil ? Mange-t-il correctement ? S’agit-il d’un enfant surprotégé dont on a sapé la confiance en soi ? Si le phénomène se reproduit souvent, il faudra consulter un spécialiste.