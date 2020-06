Ottawa présentera un portrait de l’économie et des finances publiques

OTTAWA | Pressé de toutes parts, le gouvernement Trudeau va présenter un portrait des finances publiques et de l’économie, le 8 juillet prochain.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le premier ministre Justin Trudeau, lors de son point de presse quotidien devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

«Notre gouvernement va publier un portrait de l’économie et des finances publiques le 8 juillet prochain à la Chambre des communes, a-t-il précisé. Ça va nous donner une mise à jour sur l’économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d’autres pays et sur ce à quoi on pourrait s’attendre dans l’avenir.»

Une mise à jour économique est notamment réclamée depuis plusieurs semaines par les conservateurs et les bloquistes. Même le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, a aussi réclamé une telle revue économique.

«Une mise à jour économique serait encore irréaliste», a toutefois soutenu M. Trudeau.