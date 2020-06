COVID-19 : une nouvelle à prendre au sérieux pour la MLS et la NBA

La possible présence de 260 cas positifs à la COVID-19 au sein du groupe d’employés de l’aéroport international d’Orlando est certes de nature à inquiéter la Major League Soccer et la NBA, deux ligues sportives qui prévoient reprendre leurs activités sur les terrains de Disney World le mois prochain.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a mentionné mardi que plus de la moitié des travailleurs testés – soit près de 500 – était aux prises avec le coronavirus. Toutefois, la direction de l’aéroport conteste ces chiffres, affirmant que les cas en question ne concernent pas seulement des employés et que certains cas datent de plusieurs mois auparavant.

Néanmoins, l’État du sud-est américain a rapporté plus de 2780 cas, mardi, et ce bilan risque de refroidir l’enthousiasme des circuits professionnels de soccer et de basketball.

Du côté de la MLS, un tournoi doit s’amorcer le 8 juillet. La phase de groupe de celui-ci se terminera 15 jours plus tard. Une finale est prévue le 11 août, après des duels à élimination directe dans les jours précédents. L’Impact de Montréal se retrouvera dans le groupe C de cette compétition, en compagnie du Toronto FC, du D.C. United et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Pour ce qui est de la NBA, elle reprendra sa saison le 30 juillet avec 22 équipes en action. Des matchs préparatoires se tiendront à partir du 22 juillet.