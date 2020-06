Quand la santé publique a annoncé des « mesures » pour la culture, lundi, je ne pensais pas qu’il fallait le prendre au pied de la lettre.

Je ne pensais pas que ça voulait dire : « Achetez-vous un mètre à mesurer » pour mesurer un mètre, un mètre et demi ou deux mètres entre deux individus.

Je n’avais pas pris la mesure de l’absurdité de la situation. Dans une certaine mesure, on se croirait dans un épisode de La petite vie.

Coudonc, est-ce que ça va prendre une maîtrise, devenir Maître ès mètre, pour maîtriser l’art de respecter les mesures sur les mesures réglementaires ?

AU FUR ET À MESURE

Lundi, à QUB Radio, j’ai fait une entrevue surréaliste avec Vincent Guzzo, qui a qualifié de « broche à foin » les mesures de santé publique pour les rassemblements de moins de cinquante personnes dans des espaces publics intérieurs, quand les gens ne se déplacent pas, en respectant une distance de 1,5 mètre.

« On voulait qu’ils autorisent un mètre de distance, puisqu’il y a 1,33 m entre chaque rangée. Dans nos cinémas, 1,5 m se transforme automatiquement en deux mètres. Chaque banc fait 24 pouces de large, et si on laisse deux bancs de distanciation, ça fait une distance de 1,33 m entre chaque personne. Ça va prendre trois bancs de distanciation. »

Hier, la Santé publique a précisé aux propriétaires de cinémas qu’ils pourront laisser deux bancs de distanciation entre les spectateurs.

Y comprenez-vous quelque chose ?

Vous faites la file pour acheter vos billets ? Deux mètres ! Vous faites la file pour acheter du popcorn ? Deux mètres ! Vous entrez au cinéma ? Un mètre et demi ! Mais comme il y a un mètre et 33 centimètres entre les bancs, vous devez vous tenir à deux mètres des autres...

On nous dit que cette mesure concernant les lieux publics intérieurs de moins de 50 personnes assises peut s’appliquer, car les spectateurs ne parlent pas et donc ne partagent pas les gouttelettes.

C’est bizarre parce que chaque fois que je vais au cinéma ou voir un spectacle, il y a toujours des gens qui parlent, qui commentent. Et au cinéma, même si la salle est à moitié vide, il y a toujours un tapon, ou un couple de tapons, ou une famille complète de tapons, qui vient s’asseoir juste à côté de moi.

J’ai une question pour la santé publique : on sait tous qu’il existe de grands postillonneurs. Quand ils ouvrent la bouche, c’est les chutes du Niagara. Faut-il les placer à plus de deux mètres ? Comme le proposait un internaute : « Ceux qui parlent fort doivent être à 3 mètres, ceux qui sont fâchés à 4 mètres. »

Autre question : les moins de 16 ans peuvent maintenir une distance de seulement un mètre entre eux à l’école. Cette mesure s’applique-t-elle quand ils vont au cinéma ?

Une chose est sûre : vous êtes mieux d’acheter plusieurs mètres à mesurer. Un dans votre sac à main, un dans l’auto, un dans le sac des enfants, un pour vos sorties culturelles.

LA VIE NORMALE ?

Il fut une époque où les seules mesures dont on parlait en culture étaient les mesures de succès, les mesures de talent, les mesures de rayonnement à l’étranger.

À cause de la pandémie, on a transformé nos créateurs et nos artisans en contremaîtres, toujours prêts à prendre vos mesures.