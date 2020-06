En attendant... les Francos: la musique, le destin d’Eli Rose

Même si elle n’a qu’un album éponyme à son actif, Eli Rose a plusieurs années d’expérience en musique derrière la cravate avec le duo Eli et Papillon. La jeune femme, née Élise Larouche, devait participer aux Francos de Montréal pour une deuxième fois avec son projet solo avant que la pandémie vienne ravager les festivals estivaux. On a discuté avec la sympathique chanteuse.

Eli Rose, comment vas-tu?

Ça va parfois bien, parfois un peu moins. Je pense que la pandémie a été un coup dur pour tous les artistes qui sont dans le milieu. J’ai vu mon été entier se faire annuler. Ça fait 10 ans que je fais de la musique, mais c’était un été vraiment chargé pour moi et je l’attendais avec impatience. C’est difficile, mais en même temps on garde le moral.

Comment occupes-tu ton confinement?

J’ai fait beaucoup de sport. Je n’ai jamais autant fait de marche de toute ma vie. Je suis chanceuse: j’ai des chiens! Sinon, j’essaye de me concentrer sur l’écriture de mon deuxième album. J’écris aussi une petite série web pour adolescents. C’est quand même un projet d’envergure, mais je ne sais pas si ça va aboutir.

Tu étais de la programmation des Francos cet été; c’était la première fois avec ton projet solo?

L’été dernier, j’ai fait la première partie d’Angèle. C’était le show le plus cool que j’ai fait de ma carrière! C’était quand même au Métropolis (MTelus)! Ça aurait été la deuxième fois que j’allais les faire avec mon projet solo, mais bon ç’a été annulé. On va espérer que tout revienne l’année prochaine!

Alors que ton premier album est paru en novembre dernier, tu as lancé la chanson «Rebelle» dernièrement... Déjà?

En fait, mon premier album, je l’ai écrit il y a environ trois ans, même plus. Alors quand j’ai sorti mon album, j’étais déjà sur d’autres chansons et de nouvelles collaborations. Je me nourris vraiment de musique. J’aime vraiment faire du studio, travailler avec des «producers», faire des «collabs» avec d’autres artistes, etc. Je n’ai vraiment pas chômé. Je suis même allée en France avant la pandémie, en janvier, pour écrire avec d’autres réalisateurs. Mon deuxième album n’est vraiment pas fait, mais j’ai plein de chansons à sortir. En ce moment, j’explore. Je teste de nouveaux sons.

Dirais-tu que tu es inspirée par le confinement?

Il y a des gens qui ont été super inspirés pendant le confinement, mais pour moi ç’a un peu fait l’effet contraire, je t’avoue. J’ai été très anxieuse pendant cette période-là. Mon esprit n’était pas tellement à la création. Je prends ça un jour à la fois. Là, le déconfinement est en marche, alors c’est bien. Ça n’a pas été la période la plus inspirante de ma vie je te dirais, mais je pense que ça va revenir!

Avant, tu étais du duo Eli et Papillon. Qu’est-ce qui t’a poussé à te lancer dans un projet solo?

Marc Papillon et moi on a eu un duo pendant huit ans. C’est vraiment avec lui que j’ai appris à faire mes premiers spectacles, à composer de la musique. Je n’étais pas censée faire de la musique. J’étudiais à l’université en communication. À un moment donné, on a pris des avenues différentes. Marc est beaucoup en musique instrumentale et musique classique. D’ailleurs, il travaille présentement sur un projet solo instrumental. Moi, je voulais davantage aller en pop. J’avais aussi le besoin de me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Ç’a vraiment été un «guess» au début. Je ne pensais pas signer avec Universal, je ne pensais pas sortir un album. Je pensais juste sortir une chanson qui s’appelle «Soleil». Finalement, j’en ai fait un album et j’ai suivi le destin!

Heureuse d’avoir fait ce choix?

Oui. Je suis vraiment fière de cet album-là. J’ai vraiment mis mes tripes dessus. C’est sûr que c’est plus anxiogène d’avoir un projet solo qu’un duo. Déjà que ce n’était pas dans mes plans initiaux de faire de la musique. Je ne fais pas de la musique depuis que je suis toute petite, alors on dirait que j’ai le syndrome de l’imposteur. Quand je suis toute seule sur scène et que je n’ai pas Marc Papillon à côté pour me dire «ça va bien aller», c’est plus un challenge. Mais je commence à m’y habituer et à avoir du plaisir. Je commence à l’assumer. J’ai 32 ans, il faut que j’arrête d’être insécure! (rires)

Comment la musique est arrivée dans ta vie?

Je suis tombée malade il y a 10 ans. J’ai eu une méga intoxication parasitaire quand j’ai fait un voyage au Guatemala. J’ai eu de la difficulté à finir mon bac parce que j’étais beaucoup alitée à cette époque-là. Ç’a vraiment été une année difficile. Mon copain de l’époque, qui était Marc Papillon, m’a dit: « Je sais que tu aimes écrire puisque tu es en communication. On devrait essayer de faire de la musique, ça va t’aider à évacuer toutes ces émotions négatives par rapport à ce que tu vis.» Ç’a commencé naïvement comme ça. On a fait un démo qu’on a mis sur MySpace, puis là toutes les radios web ont fait jouer notre chanson. Alors on a commencé à faire plus de chansons et plus de petits spectacles.

Y a-t-il des artistes qui t’inspirent particulièrement?

J’écoute de la musique folk depuis que je suis toute jeune. Je pense à Jean Leloup, Elliot Smith, Joseph Arthur, toute cette gamme d’artistes là m’ont vraiment influencée à l’époque d’Eli et Papillon. Pour la musique que je fais aujourd’hui, j’ai découvert le rap, que ce soit le rap français ou le rap québécois. Je pense à Damso ou Redsan. Dans le rap «keb», il y a aussi plein d’artistes qui m’inspirent que ce soit FouKi, Koriass, Souldja (avec qui j’ai fait un «feature» récemment), Tizzo, etc. J’écoute vraiment de tout. Je n’ai pas une idole. Quand j’étais jeune, c’était les Backstreet Boys et je les aime encore. (rires)