Encore de l’inflation négative en mai

Pour un deuxième mois consécutif, le taux d’inflation a été négatif en mai.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a reculé de 0,4 % d'une année à l'autre le mois dernier, en diminution par rapport à la réduction de 0,2 % d’avril, a rapporté Statistique Canada, mercredi.

«Sans l'essence, l'IPC a progressé de 0,7 %, ce qui représente la croissance la plus faible depuis janvier 2013», a précisé l’organisme fédéral.

Le Québec, qui avait été la seule province au pays en avril à avoir connu une inflation positive (+0,2 %) par rapport à un an plus tôt, a cette fois suivi le mouvement avec un recul de 0,4 % en mai. Seule l’Alberta a connu une inflation au-dessus de zéro à 0,1 %.

Par rapport à avril, l'IPC a grimpé de 0,1 % en mai, surtout en raison de la hausse du prix de l’essence qui avait touché un creux en avril à cause de la COVID-19.

Baisse du prix des transports

Les prix ont diminué en mai comparativement à la période correspondante un an plus tôt dans quatre des huit secteurs (-transports; -dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage; -loisirs, formation et lecture; -vêtements et chaussures).

Les prix des transports ont le plus contribué à la diminution de l'IPC en mai par rapport au même mois en 2019, car le coût de l’essence était plus faible. Les prix ont aussi chuté dans les services de voyage, les services de logement et les services contractuels, notamment les services de téléphonie et les primes d'assurance de véhicules automobiles.

Les loyers ont baissé pour un deuxième mois consécutif en mai, en baisse de 0,8 % par rapport à avril. «Les mesures d'éloignement physique qui ont incité de nombreux Canadiens à rester à la maison et les pertes d'emploi sans précédent enregistrées en mars et en avril ont contribué à une demande en logements locatifs plus faible qu'à l'habitude», a précisé Statistique Canada.

L'indice du coût de l'intérêt hypothécaire a diminué de 0,1 % d'un mois à l'autre à la suite de la baisse des taux d’intérêt. C’est la première baisse mensuelle de l'indice depuis juillet 2017.

Hausse du prix des aliments

La facture pour les aliments reste toujours plus salée. C’est le secteur dont les prix ont le plus augmenté en mai par rapport à un an plus tôt (+3,1 %). Le prix de la viande a bondi de 7,8 % par rapport à mai 2019. Pour le bœuf seulement, c’est une hausse de 13,7 %, la plus forte depuis 2015.

«Les prix du thon en conserve (+13,9 %), de la farine et mélanges à base de farine (+9,4 %) et du riz et mélanges à base de riz (+9,3 %) ont augmenté d'une année à l'autre en mai, ce qui a coïncidé avec la hausse de la demande en aliments non périssables», a souligné Statistique Canada.

Les prix dans le secteur du logement (+1 %) et dans celui de la santé et des soins personnels (+0,9 %) sont les autres où l’augmentation a été la plus forte depuis mai 2019.