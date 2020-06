Formation accélérée: des futurs préposés découragés

Le flou sur les conditions d’emploi crée de l’inquiétude chez les futurs préposés en CHSLD, au point où une étudiante a choisi de quitter la formation rémunérée.

« Je suis vraiment insultée », a lancé Nadia Gonsalves mercredi, tout juste après avoir une séance d’informations sur Zoom avec des représentants du CISSS de Laval. « Moi, j’ai besoin d’un temps plein, ajoute-t-elle. Je ne veux pas un emploi qui va me donner la moitié d’une paie. »

Comme Mme Gonsalves, plusieurs étudiants du centre de formation Compétences 2000, à Laval, ont contacté le Journal et TVA Nouvelles pour dénoncer les futures conditions d’emploi qu’ils jugent contraires à celles annoncées par le premier ministre François Legault.

D’une part, les étudiants déplorent que le CISSS ne puisse leur garantir un emploi à temps plein. « Il a des gens dans mon cours qui ont quitté un emploi à temps partiel parce qu’ils croyaient que ce serait du temps plein », fait valoir Nadia Gonsalves.

« Le groupe était enragé », ajoute-t-elle. Plusieurs ont quitté la formation, selon deux autres sources. « J’aurais aimé que François Legault et le CISSS respectent leurs engagements verbaux », dit Mme Gonsalves.

Même son de cloche au centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé, à Longueuil, à la suite d’une rencontre avec le CIUSSS. « Ils nous ont dit : on ne vous garantit pas que ce sera du temps plein, mais vous allez travailler beaucoup. Ils l’ont répété trois fois », dit une étudiante qui souhaite garder l’anonymat. Elle songe maintenant à quitte la formation.

Salaire garanti?

De la même façon, plusieurs étudiants ont été surpris d’apprendre que le salaire de 26$ de l’heure annoncé par le premier ministre inclut plusieurs primes. Comme l’avait pourtant précisé M. Legault, ce taux horaire s’applique aux étudiants qui travailleront à temps plein.

Le salaire réel, sur lequel est calculé les avantages sociaux et le fonds de pension, est de 20,55$. Qu’arrivera-t-il si les primes ne sont pas reconduites? « Je pense à ceux qui ont quitté leur emploi à 22$ heure en croyant qu’ils en gagneraient 26$ », écrit une lectrice dont un proche suit la formation à Joliette.

Trois jours garantis

Au CISSS de Laval, on assure que les futurs préposés auront les conditions promises. « Ils vont avoir le salaire convenu » de 26$ de l’heure, assure l’agente d’information, Judith Goudreau.

Quant à l’horaire des préposés en CHSLD, il fonctionne selon un horaire de travail de type « six quinzaine », soit un minimum de trois jours de disponibilité par semaine. Le reste du temps est sur appel. « Quelqu’un qui est très motivé et qui veut travailler, il nous donne plus de disponibilités et on lui donne des heures supplémentaires », dit Judith Goudreau.

« Mais si vous me demandez à avoir une garantie de poste à temps plein, ça ne fonctionne pas comme ça », ajoute-t-elle. L’agente d’information assure toutefois qu’« il va y avoir de l’emploi pour tout le monde ».

Pourtant, le CISSS forme présentement 305 étudiants, pour 130 postes vacants. Une autre centaine de postes seront à combler bientôt avec l’ajout de ressources à Laval. Mais Mme Goudreau fait valoir que les préposés actuels font « énormément de temps supplémentaire », sans compter les vacances à combler. « Ce renfort-là va contribuer à donner du répit aux préposés, diminuer le temps supplémentaire », dit-elle.

À Québec, la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais a tenu à se faire rassurante. « Le premier ministre respecte sa parole : il a mentionné que les personnes feraient 49 000$ par année et qu’il y aurait des postes à temps complet. Ce seront des postes à temps complet », a-t-elle déclaré.