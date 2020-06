Keesean Ferdinand, le plus jeune joueur de l’histoire de l’Impact en MLS

L'Impact de Montréal a confirmé mercredi que le défenseur de l'Académie Keesean Ferdinand avait signé son premier contrat professionnel.

Tel que rapporté la veille par l’analyste du réseau TVA Sports Vincent Destouches, l’athlète de 16 ans a convaincu l’entraîneur-chef Thierry Henry et le directeur sportif Olivier Renard lors du dernier camp d’entraînement. Conséquemment, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club en Major League Soccer (MLS). L’entente est valide pour 2020 et 2021 et comprend une option de prolongation.

«Nous sommes heureux de voir un autre jeune de l'Académie signer un premier contrat professionnel cette année, a déclaré Renard dans un communiqué. Keesean est un joueur capable de jouer aussi bien dans l'axe de la défense que sur les côtés, comme il l'a démontré lors du camp d'entraînement en Floride.»

«C'est un rêve que je chéris depuis mon plus jeune âge qui se concrétise, a ajouté Ferdinand. Chaque heure passée sur le terrain, chaque duel gagné, chaque défaite et chaque victoire m'ont permis de grandir et de m'améliorer. Réaliser que mon club formateur me fait confiance à un si jeune âge est la preuve que tout est possible en étant déterminé et avec une bonne éthique de travail.»

Ferdinand, qui évoluait avec l'Impact U19, a rejoint l'Académie en 2014, à l'âge de 10 ans, jouant tout d'abord pour les U11 de la Pré-Académie. Il a notamment représenté le Canada à la Coupe du monde de la FIFA U17 au Brésil, en 2019.

Par ailleurs, le Bleu-Blanc-Noir n’a toujours pas confirmé l’arrivée du milieu de terrain Tomas Giraldo. TVA Sports a indiqué mardi que celui-ci était sur le point de s’entendre avec l’équipe.