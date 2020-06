La pandémie coûte cher au Cégep de Rimouski et à l'UQAR

RIMOUSKI – S'adapter à la pandémie de la maladie à coronavirus coûte très cher aux cégeps et aux universités. Et le pire, c'est que la facture va continuer à augmenter au cours des prochains mois.

Par exemple, le Cégep de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, a déjà dû investir 400 000 $ depuis le début de la crise sanitaire. Et pour l'année à venir, son directeur général estime que c'est un montant supplémentaire de près de 1 million $ qui sera nécessaire pour acheter de l'équipement pour l'enseignement à distance, pour les mesures d'hygiène et pour l'adaptation des espaces physiques, etc.

Et on le sait maintenant, la session d'automne dans les cégeps et dans les universités sera hybride, permettant autant l'enseignement en classe que l'enseignement en ligne. Cette formule risque toutefois d'accroître le déficit budgétaire du Cégep de Rimouski.

«Ça prend des ressources additionnelles, mais ce n'est pas annoncé, ce n'est pas prévu. On nous a dit de garder nos factures de la COVID, mais on n'a toujours pas de confirmation. Sinon on va devoir piger dans le budget de fonctionnement régulier», a expliqué mercredi François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski.

Du côté de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), on n'a pas encore chiffré les coûts précis de l'adaptation à la pandémie, mais ici aussi il sera assurément question de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le recteur Jean-Pierre Ouellet est cependant sûr que de l'aide financière d'urgence sera rapidement accessible, surtout pour les petites universités comme la sienne, dont la santé financière est plus fragile.

«Le gouvernement est sensible à cette réalité-là, que pour nous c'est des dépenses supplémentaires. Donc on va voir dans les détails finaux des crédits budgétaires comment ils vont concilier cette réalité-là. Mais on est confiant d'y arriver», a affirmé le recteur Ouellet.

Autant à l'UQAR qu'au Cégep de Rimouski, on reconnait que la prochaine session va représenter un virage majeur qui va transformer à jamais les deux institutions.