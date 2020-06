La Traverse de Laval à Lac-Beauport sera enfin rénovée

Cette fois-ci, c’est la bonne. L’une des pires routes de la province, la Traverse de Laval à Lac-Beauport, sera enfin retapée cet été au coût de 4,1 M$.

Ce chemin sinueux, troué, dangereux et réputé pour son mauvais état a même déjà trôné, en 2015, au sommet du palmarès annuel des pires routes du Québec, élaboré par le CAA-Québec. Il relie les municipalités de Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, a confirmé la nouvelle mercredi matin lors d'un point de presse devant l'hôtel de ville, en présence du député de Chauveau, Sylvain Lévesque, qui a annoncé une contribution gouvernementale de 2,9 M$.

Photo d'archives Daniel Mallard

«Sans eux, on n’aurait pas pu faire ce tronçon-là, très attendu», a reconnu le maire Beaulieu, encensant le nouveau pacte fiscal avec les municipalités et la bonification des fonds dédiés pour la réfection de la voirie locale.

«On ne sera plus dans les journaux et dans les médias» pour les mauvaises raisons, s’est félicité M. Beaulieu, visiblement satisfait de conclure ce dossier dont on lui parle sans arrêt depuis 2009.

Comme un tour de manège

Le député Sylvain Lévesque s’est réjoui de mettre enfin de côté le sentiment de «honte» associé à cette route «dans l’une des plus belles municipalités du Québec». Parfaitement conscient de l’état de la route, il a décrit sa propre expérience d’automobiliste, la comparant à un tour de manège.

«Je circule très régulièrement sur la Traverse de Laval et, honnêtement, aujourd’hui, en m’en venant, je disais à Michel et son équipe que je n’ai pas besoin d’aller à La Ronde ou au Village des sports. Mon sport extrême, je l’ai fait aujourd’hui. La dangerosité de la rue est évidente, c’est troué, c’est bossé.»

Photo d'archives, CAA-Québec

Le maire Beaulieu a promis une «Traverse de Laval 2.0», avec des aménagements beaucoup plus sécuritaires, à la fois pour les automobilistes et pour les cyclistes, qui pourront rouler sur une nouvelle bande cyclable.

Le chantier de 14 semaines débutera le 10 août prochain. En plus de la structure de la chaussée et de la construction d’intersections surélevées, pas moins de 13 ponceaux devront être refaits. La portion de la Traverse de Laval située sur le territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval avait déjà été retapée il y a quelques années.