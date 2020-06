Le Clap rouvrira ses salles de cinéma le 3 juillet

Le confinement des cinéphiles de la région de Québec tire à sa fin. Après Cineplex, les dirigeants du Clap ont confirmé qu’ils rouvriront leurs deux cinémas de Québec le 3 juillet.

En l’absence de superproductions américaines, la programmation de relance du Clap misera sur quelques nouveautés internationales et des films dont la carrière en salles avait été écourtée par la pandémie.

On pourra notamment voir ou revoir sur grand écran Antigone, Mafia Inc et Portrait de la jeune fille en feu.

Des classiques du cinéma, notamment la saga de Harry Potter et une rétrospective du réalisateur Christopher Nolan, seront aussi à l’affiche.