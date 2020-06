Ma chère Dame is the new ma p’tite madame

Les travaux se poursuivent à l’intérieur de notre logis, nos meubles sont entassés dans tous les coins, la poussière de plâtre s’incruste. Un vacarme retentit devant chez nous, camions, grues et ouvriers de la ville qui viennent effectuer des travaux sur les canalisations d’eau de la maison voisine, en construction depuis un an. Une énorme benne décharge trois immenses plaques de métal qui en tombant sur l’asphalte, provoquent un séisme d’au moins 5,7 sur l’échelle de Richter.

La maison est en convulsion sur ses fondations.

Excavation en règle, on éventre la rue. On nous explique le pourquoi et le comment en spécifiant qu’il faut changer les vieux tuyaux qui sont au plomb et que par ailleurs on constate que nous avons exactement le même problème.

Tant mieux, ils en profiteront pour changer nos tuyaux aussi, puisqu’ils sont sur place et que la rue est déjà ouverte.

Ma chère Dame... J’entends ça depuis la semaine dernière par les différents corps de métier qui défilent chez nous.

Je savais que si j’en prenais un seul à m’appeler «ma petite madame», je ne répondrais pas de moi.

Mais que trouver à redire contre: Ma chère dame? C’est poli, joli, gentil, presque galant. Oui mais ça tape un peu sur le gros nerf. Je soupçonne que: Ma chère dame is the new Ma petite madame !

Ainsi, «ma chère dame» s’est fait répondre par un inspecteur de la ville qu’il n’était pas question de faire le travail de notre côté. Pourquoi?

Pas de réquisition donc pas de permis.

Pourtant la rue est ouverte, les ouvriers sont sur place et il s’agit du même ouvrage. Ma chère dame est bien naïve, sans une requête officielle, rien ne se fera.

Dans un mois, dans un an, les mêmes ouvriers débarqueront peut-être devant notre porte. Que feront-ils? Ils rouvriront la rue ma chère dame!

Misère! Si la corruption a ruiné Montréal, la bureaucratie l’achèvera. Des lois, des codes, des règlements de fonctionnaires appliqués à la lettre par des inspecteurs de ceci et de cela.

On ouvre une rue pour les conduites de gaz, on referme. On la rouvre pour les canalisations d’eau, on referme. On n’y peut rien c’est comme ça, ma chère dame.

Après on se demande pourquoi cette ville est un éternel chantier.

À l’autre extrémité de la rue, une autre équipe vient d’arriver pour fermer une intersection. Une autre des grandes spécialités de notre ville: barrer les rues comme on dit.

«Ma chère dame» est à boute...