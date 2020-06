La 13e Marche au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches s’est tenue virtuellement le dimanche 31 mai dernier à Saint-Georges-de Beauce sous le thème de « Marchons pour l’Alzheimer ». Jusqu’à maintenant, près de 12 000 $ ont été amassés sur un objectif de 25 000 $. La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2020. Pour ceux et celles qui ont amassé des dons pour la marche de l’automne 2020 (qui a été annulée), vous pouvez nous les faire parvenir par la poste ou vous pouvez appeler au 1 888 387-1230 et faire la transaction par carte de crédit, par téléphone. Il est aussi possible de faire un don au www.alzheimerchap.qc.ca.

Bitume Québec

Photo courtoisie

Dans le but de renforcer sa prestation de service auprès de toutes les instances gouvernementales et du secteur privé, Bitume Québec a embauché récemment Stéphane Trudeau, ing., à titre de directeur technique. Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, M. Trudeau œuvre depuis plusieurs années déjà dans le domaine du bitume et des enrobés. M. Trudeau est membre actif de l’Association technique canadienne du bitume (CTAA) depuis 1999. Diplômé en génie civil de l’Université de Sherbrooke, il a aussi étudié en génie des infrastructures urbaines (spécialisation routes) à l’Université Laval. Sur la photo, de gauche à droite : Renald Leclerc, directeur général, et Stéphane Trudeau, de Bitume Québec.

Après une attente de 4 ans

Photo courtoisie

En souvenir. Le 17 juin 1995. Inauguration du Théâtre Imax aux Galeries de la Capitale (photo). En 1991, un promoteur avait proposé d’ouvrir un cinéma Imax à Québec, dans le Vieux-Port, voisin du centre d’interprétation de Parcs Canada (Espace 400e). Plusieurs étaient emballés par le projet. Bien que la Ville avait donné son feu vert, de nombreux opposants craignaient la perte d’une importante percée visuelle. Une pétition avait même rassemblé 8000 signataires. La Ville avait été forcée de reculer.

Anniversaires

Photo courtoisie

Samuel Blais, ailier gauche des Blues de St. Louis, champions de la Coupe Stanley, 24 ans... Venus Williams, joueuse de tennis américaine, 40 ans... Stéphane Fiset, gardien de but (1989-02 : Nordiques, Avalanche, Kings, Canadien), 50 ans... Robert Sauvé, ex-gardien de but de la LNH et agent de joueurs, 65 ans... Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise, 68 ans... Pierre Beaudoin, ex-directeur principal services techniques, CAA Québec, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 juin 2019. Mohamed Morsi, 67 ans, ancien président égyptien issu des Frères musulmans... 2016. Ron Lester, 45 ans, acteur américain (Varsity Blues)... 2014. Dr Éric Dewailly, 55 ans, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique... 2010. Alain Duclos, 50 ans, du Groupe Tanguay.