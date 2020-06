Pas de baseball en octobre, souhaite le Dr Fauci

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national de l’allergie et des maladies infectieuses des États-Unis, croit que le baseball majeur aurait intérêt à conclure ses activités de l’année 2020 avant le mois d’octobre.

Le spécialiste estime qu’une telle décision réduirait les risques de propagation du coronavirus à une période plus froide du calendrier.

«Si la question principale du dossier est le moment à privilégier, j’essaierais de m’en tenir aux chauds mois d’été et ne pas faire conclure les éliminatoires de la façon habituelle, c’est-à-dire avec la Série mondiale à la fin octobre. Le tout serait de diminuer les probabilités d’une hausse de la courbe lorsque le climat deviendra plus froid dans plusieurs parties des États-Unis», a-t-il affirmé au quotidien «Los Angeles Times».

«Même dans des lieux plus chauds comme l’Arizona et la Californie, on commence à constater une remontée de la COVID-19 au moment du déconfinement. Cependant, je crois que les chances de voir ceci représenter un problème sont beaucoup plus faibles à la fin juillet, en août et en septembre qu’en octobre», a-t-il ajouté.

Les ligues majeures sont déjà coincées dans une impasse, puisque leurs négociations avec l’Association des joueurs quant à la reprise des activités ne se déroulent pas bien. Le commissaire Rob Manfred a admis il y a quelques jours que son niveau de confiance avait diminué relativement à un retour à l’action cette année.