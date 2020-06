Pas de Coupe Rogers à Toronto cette année

L'organisation de la Coupe Rogers de Toronto a annoncé mercredi que le tournoi 2020 n'aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus.

Conséquemment, les amateurs de tennis de la Ville Reine devront attendre l’an prochain avant de voir à l’œuvre les meilleurs joueurs de l’ATP à l’œuvre. Ceux-ci seront en action en Ontario du 7 au 15 août 2021. Cette nouvelle a été confirmée quelques semaines après l’annulation du volet montréalais de la Coupe Rogers. Les joueuses de la WTA évolueront au Stade IGA dans un an.

À propos de la compétition torontoise, les organisateurs ont attendu que les plans concernant les Internationaux des États-Unis soient divulgués. Le tournoi de Flushing Meadows, de son côté, sera présenté à huis clos du 31 août au 13 septembre.

«Organiser un événement à huis clos est complexe et nécessite la mise en place de protocoles importants, autant pour la santé et la sécurité, qu’au niveau des opérations, a déclaré Gavin Ziv, directeur général de la Coupe Rogers de Toronto, dans un communiqué. Nous avons évalué que pour organiser et diffuser un tel tournoi, nous avions besoin d’environ 450 personnes sur le site. La sécurité de ces gens pendant près de deux semaines aurait relevé de Tennis Canada et dans le contexte actuel, le niveau de risques serait demeuré élevé, surtout pour un sport comme le tennis où les athlètes proviennent des quatre coins du monde.»

«De plus, à l’heure actuelle, la loi fédérale relative à l’accès à notre pays et à la quarantaine obligatoire obligerait les joueurs à arriver au Canada bien avant le début de la compétition, ce qui ne facilitait pas la tâche.»

Les mesures annoncées par la Ville de Toronto le 15 mai dernier ne permettaient pas à Tennis Canada d’organiser une compétition devant des spectateurs. La municipalité avait indiqué qu’elle n’accorderait pas de permis pour les événements accueillant plus de 25 000 personnes d’ici le 31 août.

Source d’inquiétude

Également, la question financière demeure problématique pour la fédération nationale.

«Après avoir déjà encaissé une perte de 17 millions $ en 2020, Tennis Canada ne peut se permettre d’augmenter ce déficit, a mentionné Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. Rien ne nous garantit qu’un tournoi présenté à huis clos atténuerait les pertes encaissées de manière importante. De plus, sachant que nous n’étions pas en mesure de présenter le volet féminin de la Coupe Rogers, cela brisait notre précieux modèle de soutien au tennis professionnel masculin et féminin au Canada.»

Tennis Canada se tourne maintenant vers 2021 et attend avec impatience le retour du tennis de classe mondiale au pays.

«Soyez assurés que nous travaillerons d’arrache-pied dans les mois à venir pour faire de notre prochain tournoi une grande fête collective durant laquelle nous pourrons célébrer le sport et le plaisir de se retrouver», a promis Ziv.

«Je sais que Tennis Canada a travaillé très fort et a fait tout son possible pour présenter un tournoi à huis clos, car j’ai été en communication avec eux à ce sujet, a mentionné le puissant serveur ontarien Milos Raonic. Je suis triste de ne pas pouvoir concourir chez moi en août, mais j’attends avec impatience de revenir à Toronto en 2021 et d’évoluer devant un stade rempli de partisans.»