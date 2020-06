PCU de broche à foin

La Prestation canadienne d’urgence est prolongée dans sa forme actuelle, malgré toutes ses imperfections.

Pas de sanctions pour les fraudeurs ni d’incitatif supplémentaire à retourner au travail.

Pourtant, la semaine dernière, Justin Trudeau soulignait que la PCU devait être modifiée en cette période de déconfinement. Mais il a été incapable de joindre le geste à la parole.

Tensions

La décision d’Ottawa ne fera qu’exacerber les tensions avec Québec, qui ne s’entendent pas sur les suites à donner à la mission des militaires dans les CHSLD ni sur les modalités du plan d’aide financière de 14 G$ aux provinces.

François Legault se plaint depuis des semaines que la PCU ralentit la reprise économique. Un constat avec lequel est d’accord le gouvernement Trudeau, sans être en mesure de colmater les brèches.

« On comprend que les personnes qui ont perdu leur emploi veulent de l’aide du gouvernement. Mais il faudrait trouver un incitatif pour que le plus de personnes retournent au travail le plus vite possible », a réagi hier le premier ministre Legault.

Les changements nécessaires à la PCU auraient nécessité l’appui d’au moins un des partis d’opposition à Ottawa.

Mais dans les dernières semaines, la bonne entente relative entre les partis s’est évaporée.

Chacun y va maintenant de son petit calcul politique, au détriment du bien commun.

Imparfait

À peu près tout le monde dans la classe politique convient que la PCU, dans sa forme actuelle, entraîne à différents degrés des effets pervers.

Sauf peut-être le NPD, qui souhaitait voir le programme prolongé tel quel pour au moins quatre mois.

Pour les néo-démocrates, s’attaquer de front à la fraude et restreindre l’accès à la PCU rime avec profilage racial et marginalisation des plus pauvres.

Les options étaient limitées pour le gouvernement Trudeau. Créer un autre programme de toutes pièces aurait été irréaliste.

Dans un monde idéal, l’assurance-emploi aurait pris le relais.

Mais cette solution n’est pas viable. D’abord parce que son système informatique n’est pas conçu pour traiter autant de demandes. Et aussi parce que les critères d’admissibilité de l’assurance-emploi auraient laissé en plan de trop nombreux Canadiens, notamment les travailleurs autonomes.

Restait aux libéraux l’option de s’entendre avec leurs adversaires pour modifier les paramètres de la PCU.

Tous les partis portent la responsabilité de l’échec de la réforme de ce programme aussi essentiel qu’imparfait et coûteux.

À force de se comporter en gouvernement majoritaire, Justin Trudeau a fini par user la patience de ses adversaires.

Quant aux conservateurs, leur intransigeance n’est plus à démontrer.

À défaut d’avoir trouvé une solution de rechange, Ottawa garde les vannes grandes ouvertes.

La PCU a aidé plus de 8 millions de travailleurs canadiens et coûté jusqu’à présent plus de 43 milliards $ au Trésor public.

Justin Trudeau est resté vague sur le coût total de la facture, avec la prolongation.

Le fédéral se réjouit que la demande pour la PCU soit à la baisse. Plus d’un million de Canadiens l’ayant réclamée en mai ne l’ont pas redemandée en juin.

Une réjouissance douce-amère pour les contribuables.