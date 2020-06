Quoi regarder à la télé jeudi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 18 juin:

- «Le dîner de cons»

Cette version américaine du classique français reprend la même thématique. Tim Conrad (Paul Rudd) doit trouver un idiot pour l’amener au diner mensuel que son patron organise chaque mois. Lorsqu’il fait la connaissance de Barry Speck (Steve Carell), spécialiste dans la reproduction d’œuvres d’art, il pense avoir trouvé la perle rare. Jeudi, 14 h 55, Cinépop.

- «Sucré salé»

Patrice Bélanger retrouve Rachid Badouri pour faire un retour sur son passé. L’humoriste revient aussi sur les moments difficiles qu’il a récemment traversés avec sa famille. Louise Sigouin, la sexologue et experte en accompagnement relationnel de «Si on s’aimait», va devoir prouver qu’elle sait vraiment tout sur le couple. Simon Boulerice rencontre Saskia Thuot sur sa terrasse. Jeudi, 18 h 29, TVA.

- «L’indice Mc$ween»

Pierre-Yves McSween aborde les problèmes d’endettement des ménages, en se demandant s’il est intéressant de confier nos finances à des entreprises qui veulent nous aider dans ces périodes délicates. Et surtout, les tarifs de leurs services sont-ils justifiés? Aussi, s’il est financièrement plus avantageux d’être en couple, est-ce toutefois nécessaire d’avoir un compte conjoint? Jeudi, 19 h 30, Télé-Québec.

- «Blonde et légale 2 : rouge, blanc et blonde»

Elle Wood (Reese Witherspoon) est une jeune avocate en pleine ascension. Au milieu des préparatifs de son mariage, elle apprend que les géniteurs de son chien adoré sont retenus prisonniers par un de ses clients, une grande firme de cosmétiques. Scandalisée, elle décide de se rendre à Washington pour rencontrer le résident de la Maison-Blanche et les membres du congrès pour faire changer les choses. Jeudi, 20 h, V.

- «Arabie, le voyage inattendu»

Levison Wood explore le Moyen-Orient hors des sentiers touristiques, à la découverte de pays et de peuples mal compris en Occident. Dans cet épisode, il va se rendre d’Oman au Yémen. Il va d’abord traverser le Rub al-Khali, l'un des plus grands déserts au monde, avant d’explorer la chaîne de montagnes du Dhofar. Il entre ensuite dans une nouvelle zone de conflit, au Yémen, où opèrent des combattants de Daesch et d'Al-Qaeda. Jeudi, 20 h, Évasion.

- «Dernier tour de piste»

La piste de l’autodrome de Saint-Eustache est fermée depuis l’été 2019. Le documentaire retrace l’histoire de ce lieu mythique, fréquenté par tous les amateurs de la course automobile depuis son ouverture en 1965, et poumon économique de la ville. On y retrouve des témoignages de passionnés, ainsi que de la famille Labrosse, propriétaire de l’endroit. Jeudi, 22 h, Canal D.

- «Coroner»

Médecin légiste, Jenny Cooper (Serinda Swan) est nommée coroner à Toronto. Une série de morts suspectes et mystérieuses va l’obliger à former une équipe afin d'élucider ces décès. Mais elle doit, en parallèle, gérer son anxiété. Heureusement, elle va pouvoir compter sur le soutien de Liam Bouchard (Éric Bruneau). Disponible sur Club Illico.