Sept-Îles: l'Aluminerie Alouette reprend lentement ses activités

SEPT-ÎLES | L’Aluminerie Alouette de Sept-Îles reprend lentement ses activités normales après les bouleversements des derniers mois en raison de la COVID-19.

«On est en train de reprendre la vitesse de croisière qu’on avait avant l’événement de la COVID», a souligné mercredi le nouveau président de l'aluminerie, Michel Huot.

L'homme connaît bien l'entreprise pour y avoir démarré la deuxième phase au début des années 2000 à titre de vice-président aux opérations.

Les activités de brasquage des cuves, interrompues au début de la crise, ont repris et la majorité des sous-traitants sont de retour à l’aluminerie. La production de métal blanc a été maintenue tant bien que mal. Les impacts de la crise devraient être limités.

«Les employés d'Alouette sont une équipe capable de s’engager rapidement et avec beaucoup de créativité, et c'est ça qu’ils ont fait. Ce n'est pas juste pour préserver les gens de s’infecter avec le virus, mais aussi de garder la performance de l’usine aussi bonne et meilleure qu’elle ne l’était avant.»

Michel Huot prend la direction de l’Aluminerie Alouette de façon intérimaire pour une période qu’il évalue à six mois. Il remplace Patrice L’Huillier, qui a quitté son poste après deux ans pour des raisons qui n'ont pas été révélées.

L'objectif principal du nouveau président est de maintenir le rythme de croisière et poursuivre les projets en cours. «Alouette est quand même bien positionnée. Il y a déjà beaucoup d’activités, d’action, de projets qui sont en place pour rester compétitifs et améliorer la compétitivité malgré le contexte difficile», a dit M. Huot à TVA Nouvelles.

Depuis qu’il est entré en poste, Michel Huot se fait régulièrement questionner par les travailleurs sur un éventuel agrandissement de l’usine. Il ne crée aucun faux espoir: les priorités de la direction sont ailleurs.

«Pour être très honnête, ce n'est pas un projet sur lequel on travaille actuellement», a-t-il fait savoir.