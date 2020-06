ROUSSEAU, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juin 2020, à l'âge vénérable de 95 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gérard Rousseau, fils de feu dame Antoinette Lambert et de feu monsieur Adolphe Rousseau. Il demeurait à Saint-Nicolas (Lévis).Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Les cendres seront mises en columbarium au Mausolée de la Paix du Parc commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec.Il laisse dans le deuil les enfants de son frère feu André (feu Gemma Paradis): Claude, Louise (Ghyslain Rousseau), Marcel, Gilles (Armande Côté), Claire, Benoît, Richard (Johanne Vallières), Paul (Monique Légaré), Michel (Chantal Paré) et Daniel; ainsi que plusieurs petites-nièces et petits- neveux, de nombreux amis et collègues de travail. La famille tient à remercier Monsieur Pierre Thibault du CLSC Lévis et le personnel de la résidence Bellevue St-Romuald pour les bons soins prodigués. Un merci très spécial à Monique Légaré pour sa précieuse collaboration.