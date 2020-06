LABONTÉ, Yves



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 5 mars 2020, est décédé à l'âge de 73 ans, M. Yves Labonté, fils de feu Philippe Labonté et de feu Aline Rouleau. Il demeurait à St-Henri de Lévis et était originaire de St- Damien de Buckland. Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Drolet, sa fille Marie-Philippe (Jean-René Poitras), ses petits-enfants: Louis-Philippe, Charles-Antoine et Samuelle; sa sœur Nicole (feu Maurice Audet), Pascale Marceau (Steve Lapointe) et leur fille Mathilde, sa nièce Isabelle Audet (Jean-Pierre Côté) et leur fils Thomas, sa cousine Linda Mercier (Gaston Drouin) et leur fils Jean-Rock (Julie Goupil), la mère de sa fille Sylvie Goulet (Jean-Luc Allen), son beau-fils Karl Lefebvre (Julie Cerentola) et leur fils Louis, la famille Drolet, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s dont ceux du club de voitures antiques BAH. Un merci tout spécial à Dr Richard Beaudoin, à toute l'équipe de l'Hôtel-Dieu-de-Québec et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour votre accompagnement. La famille recevra les condoléances au complexeVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au complexe.