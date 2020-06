CHÉNARD, Robert



À Québec, le 13 juin, à l'âge de 69 ans est décédé M. Robert Chénard, époux de Mme Danielle Bernier. Il laisse dans le deuil outre son épouse Danielle; ses enfants: Annie (Patrick), feu François (Valérie) et Caroline (Guillaume); ses petits-enfants: Alexandra (Daniel), Alyson, Nathan, Gabriel, Jacob, Manoé et Victor; son arrière-petite-fille: Gabbie; son frère feu Jean-Guy; sa famille: Jean-Guy Tremblay (feu Denyse), Henriette, Yvon, Roger (Linda) et Alain; plusieurs neveux et nièces et amis ainsi que ses anciens collègues du RTC.Il a été confié au