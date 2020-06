PARÉ LAVOIE, Marthe



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré à Beaupré, le 24 mai 2020, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Marthe Lavoie Paré, épouse de feu monsieur Marcel Paré. Elle était la fille adoptive de feu Bérangère et Benoît Lavoie. Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances ausamedi le 20 juin 2020 de 12 h à 15 h. L'inhumation du corps se fera au cimetière paroissiale de Ste-Anne-de-Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Gilles), Sylvain (André), ses frères et sa soeur: feu Michel (Claudette), feu Fraser (feu Lise), Grégoire (feu Thérèse), Pierre-Émile, Lucien (Jeannine), Jean-Marie, feu Gaston, feu Fernand (feu Gilberte), Lucette (feu Bernard), feu Jean-Charles; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu André ((feu Ghislaine) (feu Rita)), Gisèle (feu Robert), feu Guy (Rose), feu Françoise (feu Jacques), Jean-Pierre (Renée), Lise (feu René); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier ses voisins France Leclerc et Bernard Lavoie pour leur dévouement exceptionnel; la famille remercie également la Dre Renée Leclerc ainsi que la Dre Marie-Pier Bédard, Véronique Fortin infirmière ainsi que le CLSC Côte-de-Beaupré et le département des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Sclérodermie Québec, 550, Chemin Chambly, bureau 40, Longueil, (Québec). J4H 3L8 www.sclerodermie.ca