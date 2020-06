BLAIS, Albert



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Albert Blais, époux de feu madame Jacqueline Desrosiers. Il était le fils de feu monsieur Ernest Blais et de feu dame Ida Pelletier. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Roger Croteau), André (France Sylvestre), Clément, feu Richard, Réal, feu Alain, Sylvain; ses 11 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Léopold (feu Jeannine Tremblay), feu Roland (feu Rita Tremblay), feu Lucienne (feu Jean Gagné), feu Denise " Noëlla " (feu Joseph Cloutier), feu Marcelle (feu Yvon Pellerin), feu Jules (Lucille Cloutier), Rémi (feu Madeleine Bergeron), Guy (Germaine Cloutier), feu Jeannine, feu Joseph; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers: feu Lucienne (feu Alfred Fortin), feu Roland (feu Isabelle Morissette), Gabrielle (feu Léopold Pelletier), feu Claire (Normand Daigle), feu Michel (Cécile Daigle), feu Raymond (Lise Roy), feu Armand (Nicole Daigle). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que Dr Lawrence Laliberté-Roy pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. La direction a été confiée à la