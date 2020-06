CÔTÉ, Marie-Paule



À la Résidence Côté Jardins, le 7 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Marie-Paule Côté, elle était la fille de feu dame Alida Larouche et feu monsieur Joseph-Albert Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Suzanne Rioux), Daniel (Martine Lapointe) et Carole (Doris Deschenes); ses petits-enfants: Nancy (Jean-François), Christian (Émilie), Dominic (Émilie) et Myriam (Éric); ses arrière-petits-enfants: Audrey, Mathieu, Mathilde; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.