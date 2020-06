POULIOT, Laurence Bérubé



À son domicile, le 16 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Laurence Bérubé, épouse de feu monsieur Guy Pouliot, fille de feu dame Blandine Fortin et de feu monsieur Louis Bérubé. Elle demeurait à Québec.L'Inhumation aura lieu au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses filles: Lise (Pierre Baillargeon), Sylvie (Robin Maltais), Jasmine, Guylaine (Luke Evans), Geneviève (Claude Gingras), Linda (Carole Girard); ses fils: Bruno (Francine Houle),Robin, Éric (Élyse Courte-Bédard); ses petits-enfants: Julie, Claude, Patrick, Tom, Philippe, Kevin; ses frères et ses sœurs: feu Thérèse (feu Edmour St- Pierre), feu Marie-Berthe(feu Joseph-Élie Lavoie), feu Hillaire (feu Marie-Reine Frigon), feu Marie-Jeanne (feu Aldéric Doucet), Jacqueline (feu Roland St-Hillaire), feu Jean-Louis (Feu Thérèse Roy), feu Odile (feu Denis Néron), feu Béatrice (feu Roland Lavoie), Pierrette (feu Edmond Louis Lavoie), feu Anita (Gilles Pouliot), Robert (Raymonde Nugent), Raymond (Gracia Grimard), Gaston; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'infirmière Mme Nathalie Paquet, à M. Pierre Olivier Blanchet et au Dre Marie-Josée Mailloux, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté pour ne pas oublier l'accompagnateur spirituel Yves Rochet et Caroline la préposée bénéficiaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.