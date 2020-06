GINGRAS, Rodrigue



Le 21 mai dernier, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec est décédé monsieur Rodrigue Gingras, à l'âge de 88 ans, ingénieur, amoureux de sa famille et grand skieur. Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Légaré et ses enfants Stéphane (Lucie Boivin), Valérie (Yves Moreau) ; ses petits-enfants Jonathan et Annick Moreau. Rodrigue est allé rejoindre ses parents Rolland Gingras et Anna de Beaurivage, sa première épouse Josette Bilodeau, mère de ses enfants ; sa sœur et ses frères : Jean-Paul (feu Lucienne Légaré), Marcel (feu Noëlla Wagner), André (Thérèse Wagner), Thérèse (feu André Gingras), Raymond (feu Pauline Renaud) ; ainsi que ses belles-sœurs Françoise Bilodeau, Monique Bilodeau et son beau-frère Claude Bilodeau (feu Marcelle Audet). Sont aussi attristés par son départ, ses sœurs Marie (feu Émile Gosselin), Liliane (feu Pierre Noël), son frère Robert, ses belles-sœurs Louise Lamontagne (feu Paul Bilodeau), Véronique Bilodeau (feu Paul Fortier), Lisette Légaré (Pietro Branca) et son beau-frère Jacques Légaré (Julie Paquet), son beau-fils Charles Pérusse (Lyne Gagnon), sa belle-fille Hélène Pérusse (Joël Poulin) et ses enfants Jean-François, Marie-Désirée, Laurie-Soleil et Sabrina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier les intervenants des soins palliatifs de l'IUCPQ qui lui ont prodigués des bons soins. La famille vous accueillera auà compter de 13h.