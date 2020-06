DUCHARME, Georges



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 15 juin 2020, à l'aube de ses 81 ans, est décédé monsieur Georges Ducharme, époux de feu dame Nicole Beaumont, il était le fils de feu dame Armandine Coutu et feu monsieur Léon Ducharme. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse feu Nicole Beaumont; ses enfants: Nathalie (Denis Gouin), Éric (Loulou) et Céline (Éric Paquet); ses petits-enfants: Jessie (Raphaël Cardinal-Petit), Alyson (Joe Helmor), Andrew, Yan, Jacinthe et Justin; son arrière-petit-fils Dylan et son amie de cœur Carole Gadreau; son frère et sa sœur: Robert et Élizabeth; ses beaux-frères et belles-sœurs: Yolande (Raymond Frigault), Jeannine (feu Maurice Borne), feu Jacques Beaumont (Arlète Saint-Hilaire), feu Pierre Beaumont (Huguette Martin), Gabrielle Beaumont (feu Pierre Boucher), Michèle Beaumont (feu Jean-Noël Garneau), Ginette Beaumont (Pierre Laforce), Claudette Beaumont, Louise Beaumont (Jean-Luc Morin), Denise Beaumont et Sylvie Beaumont (Jean-Guy Célesse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Madeleine, (Omer Tremblay), Roger (Lina Richard), Guy (Georgette Vézina), Claire (Louis Barré), Annette (Albert Dion), Edouard, Monique et Raymond (Gloria Stecca); sa belle-sœur et son beau-frère: Cécile Beaumont (Yvon Bisson). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD du Fargy à Beauport pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.