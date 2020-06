BARRETT, Yolande



Au CHSLD Côté Jardins, le 2 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yolande Barrett, épouse de feu monsieur Charles Fay, fille de feu madame Armandine Larose et de feu monsieur René Barrett. Elle demeurait à Ste-Foy.Elle a été confiée à laCompte tenu des circonstances actuelles, elle a été inhumée au cimetière Notre-Dame-de-Belmont dans la plus grande intimité. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean Barrett, feu Madeleine Barrett, feu Gilles Barrett, feu Claude Barrett, feu Maurice Barrett. Monique Barrett, Lise Barrett et Sue Barrett, sa fille Louise Fay, ses petits-enfants: Alexandre Gauthier, Jesse Gauthier, Ariel-Angel Patstone et Salem Patstone. La famille tient à remercier le CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués à Mme Barrett depuis Janvier 2020.