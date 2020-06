DEMERS, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2020, à l'âge de 63 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilles Demers, fils de madame Raymonde Boivin et de feu monsieur Rosaire Demers. Il demeurait à Québec.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Audrey (Simon Boucher); ses petits-enfants: Emily et Felix Boucher; ses sœurs: Carole (Danièlle Paquet) et Isabelle; oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 20 juin 2020, de 9 h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles.