CANTIN, Noëlla Nolin



À l'IUCPQ, le 31 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Noëlla Nolin, épouse de feu monsieur Bruno Cantin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Francine Houde), Line (Jacques Houde) et Lucie (Denis Lizotte); ses petits-enfants: Catherine (Jean Beaudry), Marie-Eve (Simon Nadeau) et Isabelle Cantin (Jonathan Provencher), Martin (Josianne Fiset), Eric (Sindy Veilleux) et Anne-Marie Houde (Jason Boivin), Jérémie (Julie-Claude Miousse) et Antoine Lebel (Valérie Drouin); ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Olivier et Raphael Beaudry, Sara-Maude, Elodie et Louis-Félix Nadeau, Laure et Jules Provencher, Haylie, Liana, Derek, Joshua, Zoé et Nelson Houde, Lety et Nila Boivin, Victor et Halya Lebel; ses frères et sœurs: feu Henri (feu Rose Cyr), feu Maurice (feu Lucienne St-Laurent), feu Joseph (feu Rose Turbide), feu Yvonne (feu Lucien Simard), feu Germaine (feu Jean-Paul Gauthier), feu Cyrille (feu Thérèse Cormier), feu Lucienne (Marcel Breton), feu Ovila (Jeannine Breton), feu Rita (feu Clermont Guay), Raymond (Françoise Lafond), feu Fernand (feu Denise Emond), Yolande (feu Gilles Lachance), Denise (Armand Pakenham); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacqueline, Eva (feu Jean-Julien Blais), feu Roger (Claudette Morneau), feu Jean-Claude (feu Gisèle Létourneau), Lucille (feu André Savard), feu André (Marielle Gagnon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à la préposée Mawa Kone pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille tient également à remercier sincèrement le personnel de l'IUCPQ pour leur humanité.