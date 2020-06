DUMONT, Yvette Bégin



À son domicile, le 7 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yvette Bégin, épouse de monsieur Roland Dumont. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Josée Landry), feu Diane et Robert; ses petits-enfants: Antoine, Frédérique et Olivier; ses frères et soeurs: Raymond (feu Louise Laliberté), feu Gemma (feu Benoit Lapointe), feu Gertrude (feu André Lévesque) et feu Gilbert (Jeannine Comeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 16h30.