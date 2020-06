GÉLINAS, Gilles



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 10 juin 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilles Gélinas, époux de madame Francine Côté. Il était le fils de feu monsieur Rolland Gélinas et de feu madame Cécile Biron. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Pétronille, Ile D'Orléans. Monsieur Gélinas laisse dans le deuil son épouse, madame Francine Côté; ses enfants: Jean-François (Maryse Valcourt) et Pierre (Roxanne Servant); ses petits-enfants: Rosalie (Joey Sirois) et Félix Gélinas; son frère Roger (Marcel) son beau-frère Claude Paradis (feu Françoise Gélinas): ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Jacques (Josée Beaulieu), Marie et Hélène (Jacques Olivier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Sr Madeleine Gélinas. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca