GODBOUT

Jeanne-D'Arc Comeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juin 2020, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée madame Jeanne-D'Arc Comeau, épouse de feu monsieur Léonard Godbout, fille de feu madame Alexina Poliquin et de feu monsieur Alfred Comeau. Elle demeurait à Lévis. Native de St-Nérée.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Lisette Thibault) et Sylvain; ses petits- enfants: Marc-André (Sarah-Kim Gauthier) et Gabriel; son arrière-petite-fille Maélie Godbout; sa sœur feu Gilberte (feu Léonard Labrecque); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Godbout; les enfants de Lisette: Katy et Karine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.